Yeşilırmak yangınının çıkış sebebi araştırılıyor

Yeşilırmak'ta yangın alanındaki incelemelerin devam ettiği ve çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.
Polis'ten yapılan açıklamada, dün Yeşilırmak köyünde meydana gelen yangının tamamen söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu yaklaşık 40 hektarlık alan içerisindeki, çam, zeytin, harnup, meyve ağaçları ve makilik alanın yandığı belirtildi.
Açıklamada, "yangın alanındaki incelemeler devam etmekte olup, yangın çıkış sebebi araştırılmaktadır. İtfaiye ekipleri bölgede gün boyu tedbir amaçlı olarak bulundurulacaktır" denildi.