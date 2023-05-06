banner913
banner932
400 dönüm alan yandı
400 dönüm alan yandı
12 0
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
6 0
 
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
5 0
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
8 0
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
32 0
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
22 0
Koopspor’un bileği bükülmüyor
Koopspor’un bileği bükülmüyor
12 0
banner915

Yeşilırmak yangınının çıkış sebebi araştırılıyor

banner476

banner825
Yeşilırmak yangınının çıkış sebebi araştırılıyor
banner931

Yeşilırmak'ta yangın alanındaki incelemelerin devam ettiği ve çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

Polis'ten yapılan açıklamada, dün Yeşilırmak köyünde meydana gelen yangının tamamen söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu yaklaşık 40 hektarlık alan içerisindeki, çam, zeytin, harnup, meyve ağaçları ve makilik alanın yandığı belirtildi.

Açıklamada, "yangın alanındaki incelemeler devam etmekte olup, yangın çıkış sebebi araştırılmaktadır. İtfaiye ekipleri bölgede  gün boyu tedbir amaçlı olarak bulundurulacaktır" denildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.