Yeşilırmak'ta yangın kontrol altına alındı

Yeşilırmak’ta bugün çıkan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Polis, Yeşilırmak'ta bugün öğle saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

BRT’nin haberine göre, yapılan koordineli müdahale sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarına gece boyunca devam edilecek.