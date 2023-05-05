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Yeşilırmak'ta yangın kontrol altına alındı

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Yeşilırmak'ta yangın kontrol altına alındı
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Yeşilırmak’ta bugün çıkan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.
Polis, Yeşilırmak'ta bugün öğle saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
BRT’nin haberine göre, yapılan koordineli müdahale sonucunda yangın  büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarına gece boyunca devam edilecek.
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