YEŞİLIRMAK'TA İÇİMİZ YANDI

Yeşilırmak köyünün güneyinde dün çıkan yangın büyük zarara yol açtı.Saat 13.00 sıralarında başlayan yangın akşam saatlerinde ancak kontrol altına alındı.Yangına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter, Türkiye’den ve İngiliz üslerinden gelen birer yangın söndürme helikopteri havadan, Polis, İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel ve çevre halkı da karadan müdahale etti.Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı ve köyün içine doğru genişledi.Rüzgarın çok kuvvetli olması ve sürekli yön değiştirmesi, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, “Hava şartları çok kötü, çok ciddi bir rüzgar var, bunun olumsuz bir etkisi var” dedi.Kaya, “Yangın, sarp bir arazide başladı. Bir diğer olumsuz durum da bu. Bazı noktalara araçlar müdahale edemiyor. Bu yüzden helikopter desteğine ihtiyaç var” şeklinde konuştu.“Yangın hızlı şekilde geniş bir alana yayıldı” diyen Kaya, “Yaklaşık 700 metrekarelik bir alanda güneye doğru devam ediyor” ifadelerini kullandı.