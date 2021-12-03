Yeşilırmak, milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, UBP’ye İskele Bölgesi'nden adaylık başvurusunda bulundu

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, UBP’ye İskele Bölgesi'nden adaylık başvurusunda bulunduYeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, 23 Ocak’taki Erken Genel Seçimleriyle ilgili İskele Bölgesi’nden milletvekilliği adaylık başvurusunu Ulusal Birlik Partisi’ne yaptı.Adaylık başvurusuyla ilgili bir açıklama yapan Yeşilırmak şu ifadeleri kullandı:"Değerli Partililerim,Zor dönemlerden geçen Yenierenköy Belediyesi'nde bir başarı hikayesi yazdık, planlı çalıştık ve ürettik. Belediyemize vergi ödeyen her bir vatandaşımıza karşı sorumlu olduğumuzu bildik. Belediyenin parasını, halkın parası gibi kullandık. Yatırımlar yaptık, maaşlarımızı ödedik, bölgesel kalkınma için emek harcadık.Çok sayıda uluslararası toplantıya katılarak, bilgi ve birikimlerimizle vizyonumuzu geliştirdik.Üretme, hizmet etme aşkımız, gençliğimizin de verdiği enerji ile devam etmektedir. Gelinen aşamada, yerel yönetimlerdeki elde ettiğimiz bilgi ve birikimi, gençlik enerjimizle harmanlayarak bir karar aldık. Ülke geneline hizmet etmek için yola çıktık. Daha önce duyurduğumuz gibi, milletvekili aday adaylığı başvurumuzu da resmen yaptık.Kısa sürede bana gösterilen güven ve desteğe teşekkür ederim.Bu ülkeyi seviyoruz ve hizmet etmek için yanıp tutuşuyoruz. Bu sürede benden desteğini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Bu yola benle birlikte çıkan tüm arkadaşlarıma aday adaylığı yarışında başarılar dilerim. Bu yarış sonrası kazanan önce ülkemiz, sonra partimiz olacaktır. Yeni dönemde ciddi bir değişim ve etkili icraatlara ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Bunu ancak UBP kadroları başarabilir. Bu kadrolar içerisinde yer almak için sabırsızlanıyorum.Hepimize hayırlı olsun..."