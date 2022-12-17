Elektrik-Elektronik Mühendisi Yusuf Avcıoğlu: GÜNSEL Sağ direksiyon üretim yapabiliyor, ama sözde TOGG sol direksiyon üretilecek ve sırf onu adaya getirebilmek için yasak olan sol direksiyonu da serbest bırakacaksınız, hatta trafiğin yönünü de değiştireceksiniz! Siz Yerli Üretim düşmanı mısınız?”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) eski Asbaşkanı Elektrik-Elektronik Mühendisi Yusuf Avcıoğlu, 'Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili ‘TOGG' isimli aracın ülkeye ithali için sol direksiyon araç ithalatının serbest bırakılması çalışmasına tepki gösterdi.

Yusuf Avcıoğlu sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

Biri TOGG, diğeri GÜNSEL...

Her ikisi de elektrikli !

TOGG Türkiye Cumhuriyeti'nde üretiliyor.

GÜNSEL KKTC'de üretiliyor.

GÜNSEL Sağ direksiyon üretim yapabiliyor, ama sözde

TOGG Sol direksiyon üretilecek ve sırf onu adaya getirebilmek için yasak olan sol direksiyonu da serbest bırakacaksınız, hatta trafiğin yönünü de değiştireceksiniz!

Peki soruyoruz, neden?

Siz Yerli Üretim düşmanı mısınız?

Bütün araba markaları satış yapacağı ülkeye göre Sol/Sağ Direksiyon üretim yapabiliyorken, TOGG yapamıyor mu?

KKTC'de üretilen GÜNSEL Sağ direksiyon yapabiliyor, ama TC'de üretilen TOGG yapamıyor mu?

Sizin birilerine yaranmaktan başka bir amacınız ve vizyonunuz yok mudur?

Sol direksiyon sebebiyle yaşanacak olası çarpışma ve can kayıplarının hesabını siz mi vereceksiniz?



