banner762
banner815
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
136 0
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
15 0
 
63 0
Efsane’nin Boğaz keyfi
Efsane’nin Boğaz keyfi
50 0
Yalova, Dörtyol’dan şen döndü
Yalova, Dörtyol’dan şen döndü
98 0
Huracan'ın evrimi devam ediyor
Huracan'ın evrimi devam ediyor
23 0
Favorilerin gecesi
Favorilerin gecesi
25 0
banner797
banner794

Yerli Kerevizde tavsiye dışı bitki koruma tespit edildi

banner476

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda denetimlerinde yerli kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandığını açıkladı

Yerli Kerevizde tavsiye dışı bitki koruma tespit edildi

 

Tarım Dairesi, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirilerek sonuçların elde edildiğini kaydetti.

Buna göre, ithal ürünlerden alınan 4 numunede, 4’ü de temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadı. Yerli ürünlerden ise 4 numunenin 3’ü temiz, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Açıklamada, Türkmenköy sakinlerinden Pembe Özfadıl’a ait kerevizde, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imha edileceği belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.