Yerleşen öğrenci sayısında 47 bin artış

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, 34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranının, yüzde 99,8 olduğunu bildirdi.

Özvar yaptığı açıklamada, 27 Temmuz - 8 Ağustos 2023 arasında üniversite adaylarının yaptığı tercihlerin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandığını belirterek, "Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 aday başvuru yapmışken, bu yıl yüzde 9'a yakın artışla 3 milyon 527 bin 443 aday başvuru yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında (açıköğretim hariç) toplam kontenjanın 2022'de 867 bin 224 iken 2023'de 923 bin 411 olduğunu belirten Özvar, şunları kaydetti:

"2022 yılında açıköğretim hariç toplam yerleşen sayısı 850 bin 631 iken bu sayı 2023 yılında 898 bin 24 olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi artmıştır. 2021 yılında boş kontenjanlar 169 bin iken, 2022 yılında 17 bin, 2023 yılında ise (8 bin 828'i depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını için ayrılan kontenjanlar olmak üzere) toplam 25 bin olarak gerçekleşmiştir. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, geçen sene de olduğu gibi kontenjanlarımızın bu yıl da neredeyse tamamının dolmuş olması sevindiricidir. 34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç, kontenjanlar belirlenirken yapılan rasyonel planlama ve talebe yönelik yapılan analizlerin bir ürünüdür."

