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Yeniboğaziçi Rumlardan Melekler Takımı’nın mezarlarına ziyaret

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“Bu büyük ve dayanılamaz bir acı”

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Yeniboğaziçi Rumlardan Melekler Takımı’nın mezarlarına ziyaret
“Ay. Sergi” (Yeniboğaziçi) kökenli bir grup Kıbrıslı Rum’un, köyü ziyaret ederek, Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden “Melekler Takımı” mensubu öğrencilerin mezarlarına çiçek bıraktığı ifade edildi.
Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, “Ay. Sergi” (Yeniboğaziçi) kökenli olan, aynı zamanda AKEL merkez komitesi ve polit bürosu üyesi Nikos İoannu’nun, Facebook’taki şahsi profilinde ziyaretle ilgili paylaştığı fotoğraflardan birine de yer verdi.
Nikos İoannu, sosyal medya hesabından şu iletiyi paylaştı:
“Bu kadar haksız yere kaybettiğimiz bu masum canlara saygımızı çiçeklerle dile getiriyoruz. Onları bağrına teslim ettiğimiz Aysergi ve Mağusa toprağı hem bizim, hem onların, hepimizin toprağı. Bu büyük ve dayanılamaz bir acı… Mezarlarının başına ve okullarının dışına bıraktığımız çiçeklerle bu büyük acıyı onlarla paylaşmak istediğimizi ifade etmek istiyoruz. Kaybettiğimiz canların bazı yakınlarından ve halktan Kıbrıslı Türklerden aldığımız teselli ve yürekten teşekkür sadece kişisel olarak bizim için değil, bu büyük acıyı paylaşan herkes içindi.”
 
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