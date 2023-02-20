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Yeni havayolu hazır

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Ulaştırma Bakanı Arıklı, ülkede yerli bir havayolu şirketi kurulduğunu, Nisan itibari ile tarifeli uçuşlara başlayacağını ifade ederek, devletin bazı vergi düzenlemesi ve oluşan rekabet ortamında bilet fiyatlarının ucuzlayacağını kaydetti

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Yeni havayolu hazır
 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yerli bir havayolu şirketi kurulması için gerekli tüm izinlerin alındığını ve Nisan itibarıyla tarifeli uçuşlara başlayacağını açıkladı. Arıklı, yeni şirketin faaliyete geçmesiyle oluşacak rekabet ortamında bilet fiyatlarının ucuzlamasını beklediklerini bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhan Arıklı, bir müddetten beri uçak bileti fiyatlarını nasıl ucuzlatabilecekleri üzerinde kafa yorduklarını, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla geçen hafta Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte İstanbul’da bazı temaslar yaptıklarını kaydetti.
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve teknik heyeti ile bir toplantı yaptıklarını belirten Arıklı, toplantıda İstanbul- Ercan uçuşlarının Atina-Larnaka fiyatlarından daha pahalı olmaması için ne gibi önlemler alınabileceğini de konuştuklarını ifade etti.
Arıklı, KKTC Havaalanı’nın iç hat kapsamına alınması ve bunun için de KKTC çıkışlı biletlerde KKTC’nin dolaylı ve direkt aldığı 1400 TL verginin (yakıt vergisi, yurt dışı çıkış vergisi vs.) kaldırılması veya azaltılması yönünde kendilerinin de atabileceği adımları tartıştıklarını kaydederek şöyle devam etti:
“En önemlisi KKTC üniversitelerinin HİB’e üye olmaları kaydı ile KKTC’ye gelen öğrencilerin bilet fiyatlarına yüzde 15 ila yüzde 30 arası indirim yapılması, aynı uygulamanın asker ailelerine de uygulanması için çalışma başlatılması yönünde Yönetim Kurulu Başkanı ekibine direkt talimat verdi.
Bu toplantı sonunda THY kendi ev ödevini yaparken biz de burada kendi ev ödevimizi yapmaya başladık.”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, öte yandan yerli bir havayolu şirketinin gerekli tüm izinleri aldığını ve Nisan itibari ile tarifeli uçuşlara başlayacağını açıkladı. Arıklı, oluşan bu rekabet ortamında bilet fiyatlarının ucuzlamasını beklediklerini ekledi.
 
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