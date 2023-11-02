Yeni Havalimanı’nda bir ilk

Yeni Havalimanı’na ilk kez Airbus A-350 geniş gövdeli uçak indi. Büyükelçi Feyzioğlu, bilet fiyatlarının düşeceğini söyledi

Yeni Havalimanı’na ilk kez 329 yolcu kapasiteli Airbus A-350 geniş gövdeli uçak indi. Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli İstanbul-KKTC TK 960 sayılı uçağı bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı. Toplam 258 yolcunun KKTC’ye geldiği geniş gövdeli uçakla tarifeli seferler başladı.

Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada, yeni havalimanının açılmasının ardından, “uçak seferlerinin çoğaltılacağını, geniş gövdeli uçakların indirileceğini, daha çok turist getirileceğini, maliyetlerin aşağıya çekileceğini” söylediklerini hatırlattı. Bütün bunları yaparken ekonomik çarkları çevireceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, “2024, 2023’ten güzel olacak, daha iyi olacak” dedi.

Geniş gövdeli uçağın gelişinin kendilerinde heyecan yarattığını dile getiren Üstel, hem geniş gövdeli uçakların gelmesi, hem de Anadolu Jet’in Ercan’a seferlerini artırmasının ülkede ekonomide yaşanan sorunların yavaş yavaş aşılacağının işaretlerini verdiğini söyledi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, “Bu bir hayaldi gerçek oldu, hep birlikte gerçek kıldık” diyerek, bunların, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “KKTC’yi tanıyın” diye seslenişinin altını dolduran dev yatırımlar olduğunu belirtti.

“KKTC bağımsız, egemen bir devlettir ve sonsuza dek yaşayacaktır” vurgusu yapan Feyzioğlu, “Bunu ancak bu adaya vurduğunuz mühürlerle ortaya koyabilirsiniz” dedi.

Yeni terminal binasının ve THY’nin yıllarca hasretle beklenen geniş gövdeli uçağının indiği yeni pistin KKTC’ye vurulan, “burası Kıbrıs Türkü’nün egemenliğindedir” mührü anlamına geldiğini kaydeden Feyzioğlu, “Heyecanımız bundan, mutluluğumuz bundan” dedi.

THY’ye teşekkür eden Metin Feyzioğlu, bilet fiyatlarının düşeceğini ve daha fazla sefer yapılacağını umduğunu ifade ederek, bunun için de devletin tüm yetkililerinin çalıştığını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, “Bizim çok önemli gün” dedi.

Turizm adası olduklarına işaret eden Ataoğlu, uçak bilet fiyatları konusunda canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı da, Havalimanı yeni binası ve pistinin açılmasının bir misyon ve KKTC’nin bir vizyonu olduğunu vurguladı.

Yeni havalimanının KKTC’nin prestij projesi olduğunu ve bunun hayata geçirildiğini dile getiren Arıklı, “Ama toplumda KKTC olgusuna karşı çıkan, KKTC’yi hazmedemeyen, KKTC’nin başarı hikayesi yazmasını arzu etmeyen kişiler, kurumlar ve çevreler, Havalimanı’nın itibarsızlaştırılması için açıldığı günden itibaren havalimanı için olmadık laflar söylediler, iddialarda bulundular” şeklinde konuştu.

Yeni açılan her havalimanında mutlaka birtakım eksiklikler olduğunu ifade eden Arıklı, buna rağmen en küçük bir eksikliğin ve aksiliğin abartılarak, sosyal medyadan, basın-yayın organlarından manşete taşındığını söyledi.

Meclis’te önceki gün bir milletvekilinin alay edercesine, “Hani geniş gövdeli uçaklar inecekti?” diye sorduğunu anlatan Arıklı, kendisinin de buna, “gelin geniş gövdeli uçağı birlikte karşılayalım” diyerek, yanıt verdiğini kaydetti.

“Geniş gövdeli uçağın inmesi bizim için bir hayaldi” diyen Arıklı, uçak sayısının, uçak şirketlerinin artmasının önemli olduğunu ifade ederek, bilet fiyatlarının yüksekliğinden herkesin şikayet ettiğini belirtti.

THY Ortadoğu ve Kıbrıs Başkan Yardımcısı Erol Şenol da, THY olarak KKTC’de kapasitelerini artırdıklarını dile getirdi. Anadolu Jet olarak da sefer sayılarını artıracaklarını ifade eden Şenol, Kıbrıs halkının daha ulaşılabilir fiyatlarla, daha iyi hizmet alabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

