Yeni Havalimanı için 20 Temmuz uyarısı

Ulaştırma Bakanı Arıklı, 20 Temmuz’a kadar yeni havalimanının bina inşaatının tamamlanmasını istedi; artık daha fazla tahammül kalmadığını söyledi

Yeni KKTC Havalimanı şantiyesinde, inşaatın son durumu ile ilgili sunum ve basın toplantısı yapıldı.Mimar Tunç Adanır, yeni Havalimanı’nın, uluslararası en son sistem teknolojiye donatıldığını, kontrollerin de uluslararası denetim şirketleri tarafından yapıldığını kaydetti, bina, pist ve teknolojik yatırımları anlattı.Yeni havalimanı basın bilgilendirme toplantısına katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni Havalimanı tamamlanınca KKTC’nin gururu olacağını vurguladı. Arıklı, 20 Temmuz’a kadar yeni Havalimanının bina inşaatının tamamlanmasını istedi, artık daha fazla tahammül kalmadığını söyledi.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, burada yaptığı konuşmada, toplantıyı özellikle rica ettiğini, çünkü son günlerde haklı-haksız eleştiriler yapıldığını söyledi.Arıklı, bu yüzden milletvekilleri dahil olmak üzere tüm kesimlere davet yaptıklarını, “yüklenici firma ile yüzleşin” dediklerini ama katılım olmadığını gördüğünü ifade etti.“Gerçek yerine dedikoduyla iş yapmaya alışanların bu toplantıya önem vermediğini” ifade eden Arıklı, yeni Havalimanı açılana kadar her ay bu toplantıları yapacaklarını, isteyenlerin gelip istediğini sorabileceğini, cevaplarını alabileceğini söyledi.“Yeni Havalimanı bitince KKTC’nin gurur duyacağı bir işletme olacağını” ifade eden Arıklı, “Yeni Havalimanı bitince devlete devredilecek, o yüzden her metrekaresi bizim için önemlidir, bu Taşyapı’nın değil KKTC’nin malıdır. Burada devlet için iyi bir gelir var, iyi bir anlaşma yapıldı, bu devletin en büyük yatırımdır” ifadelerini kullandı.Arıklı, “Keşke bütün yap-işlet-devret modeli böyle olabilse” diyerek, yeni Havalimanında devlet veya firma yüzünden gecikmeler olduğunu, ama bu tesisin inşaat kısmının 20 Temmuz’a kadar bitmesi gerektiğini vurguladı.Arıklı “Teknik cihazlar için anlayış gösterebiliriz ama bina kısmı bitmeli, lütfen gece gündüz demeyin çalışın, 20 Temmuz’a kaba binayı bitirelim. Kamuoyuna gururla gösterelim, 20 Temmuz’a bayram gibi girelim” dedi.Erhan ArıklıBayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni havalimanı bitince büyük gövdeli uçakların inebileceğini ve bilet fiyatlarının düşeceğini belirtti.“Yoksa bu bilet fiyatlarıyla ülkeye öğrenci de turist de getirmekte çok zorlanılacağını” ifade eden Arıklı, “Yeni uçak şirketi kurabilmek için de hummalı bir şekilde çalışıyoruz… KKTC’nin iç hat olarak ilan edilmesi için de Türkiye ile konuşuyoruz. Meseleyi bağımsızlığa kadar çekenler var ama amaçları üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Ama bizim amacımız bilet fiyatlarının düşürülmesi” şeklinde konuştu.