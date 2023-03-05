Yeni hava yolunun 13 Mart’ta lansmanı yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, yeni hava yolunun 13 Mart’ta lansmanını, 16 Nisan’da ise ilk seferini yapacağını duyurdu.
Arıklı, Facebook sayfasından yaptığı fotoğraflı paylaşımda “Hoş geldin Kıbrıs Hava Yolları (Fly KHY). 13 Mart’ta Ercan Havaalanı’nda lansmanını, 16 Nisan’da ise ilk uçuşunu yapacak olan Kıbrıs Hava Yolları (Fly KHY) halkımıza hayırlı olsun… Arkası gelecek inşallah…” ifadelerini kullandı.
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