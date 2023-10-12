Yeni hastane gelecek yıl hizmete girecek

Yeni Girne Hastanesi'nin 2023 olan açılışı 2024'e sarktı, 160 olan yatak sayısı 114'e düştü

Daha önce 2023'ün sonuna doğru hizmete alınacağı açıklanan Yeni Girne Hastanesi, gelecek yıla kaldı. İhale sürecinde 160 olan yatak sayısı da 114'e düştü.Üçüncü kez çıkılan ihale sonucu bu yılın başında inşaatına başlanan ve 10 aylık bir süre sonunda tam teşekküllü olarak hizmete alınacağı duyurulan Yeni Girne Hastanesi bu yıla yetişmeyecek.Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile yapımı devam eden hastanede incelemelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel, Yeni Girne Hastanesi'nin 2024 yılı içinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi. Üstel tam zaman ise belirtmedi.Hastane, Girne Amerikan Üniversitesi'nin sigorta borcuna karşılık Şubat 2020'de Maliye Bakanlığı tarafından devralınmıştı. Temmuz 2020'de Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastane için iki ihaleye çıkılmış ancak ikisi de sonuçlandırılamamıştı.Yeni Girne Hastanesi'nin yapımı için son ihale süreci 11 Ağustos 2022'de başlamış, ihale 19 Ekim 2022'de oy birliğiyle Tüfekçi-Gülenay ortaklığına verilmişti.İhaleye 24 Ekim'de bir şirket tarafından itirazda bulunulmuştu. Rekabet Kurlu'nun itirazı reddetmesinin ardından hükümet, 14 Kasım 2022 tarihinde ihaleyi kazanan müteahhitlerle sözleşme imzalamıştı.Dönemin Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 160 yatak kapasiteli olacak hastanenin takriben 10 aylık bir süre sonunda tam teşekküllü olarak hizmete sunulacağını açıklamıştı.Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Maliye Bakanı Özdemir Berova, dün, yapımı devam eden yeni Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.Yeni hastanenin, 114 yatak, 5 ameliyathane, 10 yoğun bakım yatağı, diyabet yatakları, teşhis ve tanı imkanlarıyla tam donanımlı bir hastane olacağı kaydedildi.Başbakan Ünal Üstel, Yeni Girne Hastanesi'nin 2024 yılı içinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.Hastanenin iç mefruşatının finansmanının Anavatan Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokoller çerçevesinde tamamlanacağını söyleyen Üstel, tam donanımlı bir hastane olacağını belirtti.Yeni, çağdaş, dört dörtlük bir hastaneye hizmete sunacaklarını dile getiren Üstel, Lefkoşa, Güzelyurt hastaneleri, Pamuklu ve Lapta sağlık ocaklarının da sırada olduğunu, bir bir gözden geçirileceklerini belirtti.Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yeni Girne Dr. Akçiçek Hastanesi inşaatının hızla ilerlediğini, hedefin 2024 yılında hizmete girmesi olduğunu belirtti.Yeni hastaneyle ilgili bilgi veren Dinçyürek, 114 yatak, 5 ameliyathane, 10 yoğun bakım yatağı, diyabet yatakları, teşhis ve tanı imkanlarıyla tam donanımlı bir hastane olacağını söyledi.