Yeni Cezaevi için 1 Temmuz hedefi

Başbakan Üstel, yeni Merkezi Cezaevi’nin 1 Temmuz’da açılmasını hedeflediklerini bildirdi



Başbakan Ünal Üstel, yapımı 2020 yılında tamamlanan yeni Merkezi Cezaevi’nin 1 Temmuz’da açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Başbakan Üstel, yapımına 2017 yılında başlayan ve 2020 yılında tamamlanan yeni Merkezi Cezaevi’nin hizmete girebilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını, binanın eksiklerinin giderilip, temizliğinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 buçuk ay sonra mahkumları cezaevine taşımayı planladıklarını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel ile İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler yeni Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Merkezi Cezaevini gezerek, sorumlu Mühendis Cihangir Karabacak’ta ayrıntılı bilgi alan Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de uzun süredir eksikliği olan yeni cezaevinin Anavatan Türkiye tarafından yapıldığını söyledi.

Yapımına 2017 yılında başlanarak, 2020 yılında tamamlanan yeni cezaevinin yaklaşık 112 milyon TL’ye mal olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, yeni binanın günün koşullarına göre organize edilerek yapıldığını, eksiklerin en kısa zamanda tamamlanarak mahkumların buraya taşınmasının sağlanması için çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti.

Eski binanın koşulları ve mahkumların orada yaşamının oldukça sıkıntılı olduğuna işaret eden Başbakan Üstel, yeni cezaevinin eksiklerinin giderilmesiyle sıkıntıların sona ereceğini kaydetti.

Başbakan Üstel, mahkumların cezaları sonunda yeniden topluma kazandırılması hedefiyle tasarlanan cezaevinin içinde, engelliler ve çocuklar için ayrı koğuşlar bulunduğunu, spor salonu, konferans salonu gibi mahkumların etkinlikler yapabileceği alanların düşünüldüğünü kaydetti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, eksikliklerden dolayı hizmete alınamayan yeni cezaevi konusunda Başbakan Ünal Üstel’in zaman kaybetmeden girişimlere başladığını ve çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.

Yeni cezaevinin bazı eksiklikleri bulunduğunu, ilgili şirketin eksikliklerin tamamlaması yönünde girişimleri bulunduğunu anlatan Bakan Öztürkler, bir diğer eksikliğin de Cezaevi Yasası olduğunu kaydetti.

Öztürkler, mahkumların topluma yeniden kazandırılmasının önemine işaret ederek, sorunların kısa sürede çözülerek, mahkumların kısa sürede yeni cezaevine taşınacağını belirtti.

