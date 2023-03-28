Yeni başkan Çise Mevlit oldu

CTP Gençlik Örgütü Başkanlığına Çise Mevlit seçildi. Mevlit, “bölünmüş adanın Kuzey yarısında gençlerin yaşamakta olduğu sorunların hep ötelendiğini ve bir türlü çözülmediğini” kaydetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, önceki gün Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Konferans Salonu’nda “Gençlik Gelecek Değil, Bugün” sloganıyla 19. Olağan Kongresi’ni yaptı.

CTP Gençlik Örgütü Başkanlığına Çise Mevlit seçildi.

CTP Gençlik Örgütü’nün 19. Olağan Kongresi’ne tek aday olarak başvuran ve Gençlik Örgütü yapılanmasına geçildiği dönemden itibaren ilk kadın başkan olarak kayıtlara geçen yeni Başkan Çise Mevlit, “bölünmüş adanın Kuzey yarısında gençlerin yaşamakta olduğu sorunların hep ötelendiğini ve bir türlü çözülmediğini” kaydetti.

Mevlit, özellikle gençlerin sorunlarının çözüm zamanı için hep geleceğin işaret edildiği bir dönemde yarını değil bugünü işaret ettiklerini ve kurultayın ana temasını da bunun üstüne kurduklarını ifade etti.

Sorunların ne zaman çözüleceğini soranlara “Evet şimdi” diyerek konuşmasına devam eden Mevlit, her geçen gün bir gencin göç yollarına düştüğünü aktardı.

30 KİŞİLİK GENÇLİK MECLİSİ

CTP Gençlik Meclisi, yapılan seçimli oylamanın ardından şu isimlerden oluştu:

Açelya Tekeli, Ahmet Köseoğlu, Berk Ortunç, Berkan Bengihan, Berke Dağlı, Burak Eligön, Çağın Nevruz Özsoy, Deniz Kim, Deniz Miralay, Doğukan Gümüşatam, Doğukan Kıvılcım Besimler, Dünay Laçin Soyal, Enç Yılmaz, Fikri Günkar, Hüseyin Öksüzoğlu, İlkay Garib, İlsu Hanife Çetinkayalı, İsmail Barbaros, Mehmet Hoca, Mustafa Taşkın, Nesrin Cambaz, Ramadan Sacır, Sedef Altunbilek, Sonay Demirpençe, Su Kaba, Sude Doğan, Şerife Çelebi, Şükrü Irkım, Tahsin Çökmez ve Zalihe Yaradanakul.

