Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücretin belirlenmesinden önce çalışma yaşamındaki güncel konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Bakan Taçoy, yeni asgari ücretle ilgili hayat pahalılığını dikkate alacaklarını bildirdi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, çalışma yaşamındaki güncel konuları görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’un başkanlık ettiği toplantıya, işçi, işveren ve devlet temsilcileri katıldı.

Tek asgari ücret yani ulusal asgari ücretin olması görüşünü dile getiren Taçoy, “Bu asgari ücretin tespitinde bir kural uygulamayı düşünüyorum. Hayat pahalılığının üzerinde yüzde yarım-bir puanı aşmayacak şekilde bir yuvarlamaya gitmek. Asgari ücretin reel anlamda ülkenin hayat koşullarına uygun bir halde hareketini sağlamak gibi bir düşüncem vardır” diye konuştu.

Bu konuları tartışmak için toplantı daveti yaptığını belirten Hasan Taçoy, Çalışma Dairesi’nin de dahil olmasıyla birlikte, işçi, çalışan, işveren tarafının devlet kontrolünde nasıl daha ileri gideceğinin konuşulması gerektiğini söyledi.

İhtiyat Sandığı’ndaki İstihdamı Destekleme Merkezi’ne yaklaşık 60 bin kişinin ücret yatırdığını ifade eden Taçoy, vatandaş olan 55 bin kişinin İhtiyat Sandığı’na düzenli olarak para yatırdığını ancak neredeyse tümünün de asgari ücretten yatırım yaptığını kaydetti.

Bakan Taçoy, sigortalar tarafına bakıldığında hem çalışma izinli olan hem de vatandaş olan kişilerden 60 bin kişinin asgari ücretten yatırım yaptığını, bunun 22 bin tanesinin vatandaş, geriye kalanların ikinci veya üçüncü uyruklu çalışma izinli olduğunu belirtti.

Taçoy, İstihdamı Destekleme Merkezi’nin elinde birikmiş yaklaşık 140-150 milyon TL olduğunu, bunun istihdamı geliştirmek için hangi bölümlere kullanılabileceğinin tartışılması gerektiğini ifade etti.

“İhtiyat Sandığı’nın işçiye olan sorumluluğundan yüzde 20 kâr payını verdik” diyen Bakan Taçoy, bu yıl içinde aynı çalışmaları devam ettirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Temmuz ayında ücretlerin ne olacağının herkesin kafasındaki soru işareti olduğunu ifade eden Taçoy, “Aklımdakini söyledim zaten... Tarafları dinlemek isterim” şeklinde konuştu.

İşveren tarafının Ocak ayında 10 kişiye kadar olan iş yerlerine sosyal sigorta işveren primlerine destek talep ettiğine işaret eden Bakan Taçoy, bunun tüzüğünü hazırladıklarını ve Bakanlar Kurulu’na gönderdiklerini belirtti.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle "vatandaştan para toplarken, diğer yandan vermenin eşit olmayacağı, terazi kefelerinin aynı tartmayacağı" mantığıyla gecikmeler yaşandığını dile getiren Taçoy, şunları kaydetti:

“Ancak önergemiz Bakanlar Kurulu’ndadır. Bakanlar Kurulu, İşveren Teşvik Primlerini 7 ay süreyle uygulamak için seçim yasaklarına girdiğinden dolayı seçim sonrası bu kararı alacak ve Haziran ayından itibaren bu uygulanacaktır. Haziran ve sonrasındaki 6 ay toplam 7 ay boyunca teşvik primleri verilecek.”

Asgari ücretle ilgili rakam ne olacağıyla ilgili soru üzerine ise Taçoy, “Hayat pahalılığını dikkate alacağız” dedi.

İşçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise özellikle Haziran ayı hayat pahalılığı belli olmadan asgari ücreti konuşmanın çok da sağlıklı olmayacağını söyledi.

Bakan Taçoy’un değindiği konuların tartışılması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, ancak bunun önümüzdeki asgari ücrete kadar yetiştirilebileceğini düşünmediğini belirtti.

Serdaroğlu, “Bu asgari ücret belirlendikten sonra bunlar oturulur, konuşulur. Bir sonraki asgari ücrette aynı sorunları yaşamamak adına bunlar yapılabilir” diye konuştu.

Çalışanlarla ilgili vergiler ve yatırımların bir sıkıntı olduğunu dile getiren Serdaroğlu, “Bugün herkesin asgari ücretten yatırım yapması gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin ayıbıdır. Bu çalışma, Sayın Bakanımızın döneminde olursa ne mutlu bize, ne mutlu çalışanlara, ne mutlu Sigortalar Dairesi’ne… ” dedi.

Herkesin kazancı üzerinden yatırım yapması ve vergi vermesi gerektiğini kaydeden Ahmet Serdaroğlu, vergide işverenlerle ilgili değişiklik olması gerektiğini belirtti.

