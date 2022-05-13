“Yemeği bile bize çok gördüler”

Dünya Hemşireler Günü etkinliğine Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen’in konuşması damga vurdu: “Haklarımıza saygı gösterilmedi, en zor dönemde bir yemek bile bize çok görüldü”



Modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü, KKTC’de de kutlandı.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeni ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası iş birliğinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi’nde tören düzenlendi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, bugün aslında çok şey söylemek istediğini ancak ev sahibi olduğundan konuşma metnini yırtıp törene öyle geldiğini kaydetti.

Bu camiaya güzellikler yaşatılması gerekirken, bunun yapılamadığını savunan Özgöçmen, “Ülkemizde hemşirelik ve ebelik mesleğinin haklarına saygı gösterilmediği bir zamandan geçiyoruz” dedi.

Taleplerine rağmen haklarına saygı gösterilmediğini, kendilerine geri dönüş dahi yapılmadığını savunan Özgöçmen, “Pandemi döneminde kahramanca mücadele ettik… Ayakta alkışlandık o kadar….” ifadelerini kullandı.

İbrahim Özgöçmen, siyasetin hiç olmadığı kadar sağlığın içine girdiğini, meslektaşlarının halkın önüne atılıp linç edilmek istendiğini savundu.

En zor dönemde bir yemeğin bile kendilerine çok görüldüğünü söyleyen Özgöçmen, “Bizim derdimiz para değildir, haklarımıza saygı gösterilmesidir. El ele vermediğimiz zaman sağlık sisteminin ileriye götürülemeyeceğini farkına varın” dedi.

Özgöçmen, Ebeler Günü’nde Sağlık Bakanı’nın paylaşım yapmamasını da eleştirdi.

Pandemi Hastanesi’nin mevzuatının henüz oluşturulmadığını, Kalkanlı Yaşam Evi’nin de mevzuatının olmadığını kaydeden İbrahim Özgöçmen, “Gönüllü gitmek isteyenler varsa gönderelim dedim, siz zorla, yasanın, öngörmediği şekilde, tehditle göndermeye çalıştınız…” iddiasında bulundu.

Özgöçmen, “Bir meslektaşımız kaza geçirip ölmeden servis sorunumuzu çözün” diyerek Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye seslendi. İbrahim Özgöçmen, sınavda başarı gösteren, işe giren meslektaşlarına gerekli yasal düzenlemeyle kadro açılmasını da istedi.

Özgöçmen, ek mesailerin ödenmesini, risk ödeneklerinin düzenlenmesini talep ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bunların hepsinin sözü verildi, hiçbiri yapılmadı… Bir hafta başka bakanla, diğer hafta başka bakanla konuşuyoruz… Taleplerimiz nettir. Bize saygı gösteriyorsanız taleplerimizi yerine getirin…Bir takım odaklar için bir şey yapmayın, sorunların nasıl çözüleceğini defalarca konuştuk. Sevkler için harcadığınız milyonları mesleğimizin gelişmesi için harcayabiliriz.”

