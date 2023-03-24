“YDÜ’nün projeleri ve altyapısı çok etkileyici”

YDÜ ve İran’ın önemli üniversitelerinden Şiraz Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladı. Şiraz Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Alavianmehr, “YDÜ’nün projeleri, sahip olduğu laboratuvar altyapısı, imza attıkları yayınların sayısı ve niteliği çok etkileyici” ifadesini kullandı

Yakın Doğu Üniversitesi ve İran’ın önemli üniversitelerinden Şiraz Teknoloji Üniversitesi ile imzaladığı akademik iş birliği protokolü ile uluslararası üniversite ve kurumlarla geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Şiraz Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Mehdi Alavianmehr ve beraberindeki heyetin, Yakın Doğu Üniversitesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından imzalanan akademik iş birliği protokol, iki üniversite arasında lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi, öğretim üyesi değişimi, ortak çift diploma programlarının oluşturulması, ortak araştırma ve yayın, kütüphane kaynaklarının değişimi, uluslararası iş birliği konusunda bilgi paylaşımı ve ortak konferans ve seminerler düzenlenmesine kadar pek konuyu kapsıyor.

Şiraz Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Mehdi Alavianmehr ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt’un imzalarıyla yürürlüğe giren protokolün ilk adımında iki üniversite arasında öncelikle öğrenci ve akademik personel değişimleri başlayacak. Ayrıca Şiraz Teknoloji Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde “Deprem Kontrolü” konulu uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusunda da mutabık kaldı.

2004’te kurulan ve kısa sürede İran’ın en önemli üniversiteleri arasına giren Şiraz Teknoloji Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından yayımlanan “Dünya Üniversiteleri 2023” listesinde 501-600 bandında yer alıyor. Aynı kurumun “Genç Üniversiteler 2022” listesinde ise 140’ıncı sırada yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yaptıkları incelemelerden oldukça etkilendiklerini söyleyen Şiraz Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Mehdi Alavianmehr, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin hayata geçirdiği projeler, sahip olduğu laboratuvar altyapısı, imza attıkları yayınların sayısı ve niteliği çok etkileyici” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Üniversite 4.0 vizyonu ile bilgiyi toplum yararına ürüne dönüştürmeyi en önemli prensiplerinden biri olarak gördüğünü hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise “Bu yaklaşımımız, İran’ın en önemli üniversitelerinden olan Şiraz Teknoloji Üniversitesi ile büyük ölçüde örtüşüyor. İmzaladığımız iş birliği protokolünün bu noktada önemli sonuçlar yaratacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

Kurt, “Şiraz Teknoloji Üniversitesi ile imzaladığımız akademik iş birliği protokolünü, zaman kaybetmeden uygulamaya koyarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İran’a uzanan güçlü bir bilim köprüsü kuracağız” ifadelerini kullandı.

