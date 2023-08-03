“YDÜ’nün eğitim kalitesi bir kez daha kanıtlandı”

YDÜ Fen – Edebiyat Fakültesi’nin “Psikoloji” ile “Moleküler Biyoloji ve Genetik” lisans programları, YÖK onaylı FEDEK tarafından akredite edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi’nin “Psikoloji” ile “Moleküler Biyoloji ve Genetik” bölümlerini akredite eden FEDEK; 2019’da da fakültenin “Tarih”, “Türk Dili ve Edebiyatı”, “Matematik”, “Psikoloji (İngilizce)” ve “İngiliz Dili ve Edebiyatı” bölümlerini akredite etmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi’nin “Psikoloji”, “Moleküler Biyoloji ve Genetik” lisans programları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı alanın tek akreditasyon kuruluşu olan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi.

FEDEK, 2019’da da Yakın Doğu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi’nin “Tarih”, “Türk Dili ve Edebiyatı”, “Matematik”, “Psikoloji (İngilizce)” ve “İngiliz Dili ve Edebiyatı” bölümlerini akredite etmişti. “Psikoloji” ile “Moleküler Biyoloji ve Genetik” bölümlerinin de akreditasyon işlemlerinin tamamlanması ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi’nin FEDEK tarafından akredite edilen bölüm sayısı 7’ye yükselmiş oldu.

Alanında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan tek akreditasyon kurumu olan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK); alanına giren fakültelerin öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Fen Edebiyat Fakülteleri’ndeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesi, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla 2009’da kurulan FEDEK, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay gibi toplantılar düzenleyerek bu kapsamdaki çalışmalara da destek veriyor.

Her üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültelerindeki temel bilimler üzerinde yükseldiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Yakın Doğu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi olarak eğitimin kalitemizin, alanın YÖK onaylı tek akreditasyon kurumu olan FEDEK tarafından tescil edilmesinden mutluluk duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Yeni eğitim dönemine başlarken “Psikoloji” ile “Moleküler Biyoloji ve Genetik” bölümlerinin FEDEK tarafından akredite edilmesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi’nin FEDEK’ten akredite edilen bölüm sayısının yediye yükseldiğini söyleyen Prof. Dr. Özkul, “Aldığımız akreditasyonlar, adını dünyanın en iyi üniversiteleri arasına yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi’nin en önemli parçalarından olan Fen-Edebiyat Fakültemizin eğitim kalitesini bir kez daha kanıtladı” ifadesini kullandı.

