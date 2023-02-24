YDÜ’den depremzede öğrencilerine büyük yardım

Yakın Doğu Üniversitesi,(YDÜ) depremzede öğrencilerine kucak açtı, büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, çeşitli yardım kararları aldı.



Günsel Aile Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, depremzede öğrencilerin 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine ait ödenmemiş harçları silindi.



Yakın Doğu Kampüsü’ndeki yurtlarda bulunan 470 yatak kapasitesi, depremzede öğrencilere tahsis edildi.



Yine Günsel Aile Kurulu’nun aldığı kararla, depremzede öğrencilere sabah ve akşam olmak üzere günde iki öğün ücretsiz yemek verilecek.



