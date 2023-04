YDÜ’den burs, GÜNSEL’den iş imkanı

FIRST Robotics Competition’ın İstanbul ayağında yarışan 9 ülkeden 153 takımın öğrencilerine YDÜ’de mühendislik bursu ve GÜNSEL’den staj ve iş imkanı sağlanıyor

Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarına olan ilgisini artırmak için Amerika’da 31 yıldır FIRST Vakfı tarafından, Türkiye’de ise 2018’den bu yana Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen FIRST Robotics Competition’ın üç bölgesel yarışması İstanbul’da tamamlandı.Kazanların 9-22 Nisan tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığı yarışmalarda Yakın Doğu Üniversitesi, GÜNSEL ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi de temsil edil.Türkiye, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık’tan lise takımlarının, tasarlayıp ürettiği robotlarla yarıştığı FIRST Robotics Competition’ın bu yılki teması ise enerji oldu. Yarışmanın 2023 temasında, gittikçe karmaşıklaşan endüstriyel süreçlerdeki enerji kullanımı ön plana alınırken, yarışmacılardan hem otonom hem de manuel olarak kullanılan robotlarının sınırlı süreler içerisinde verilen görevleri yapmaları istendi. Endüstriyel süreçlerdeki artan robotlaşma oranı ve robotların pil sınırları düşünülerek kurgulanan yarışma teması ile katılımcıların güncel sorunlarla henüz lise çağında karşılaşması ve çözüm odaklı çalışmayı benimsemesi hedeflendi.Bu yıl, Yakın Doğu Üniversitesi de FIRST Robotics Competition’ın burs sağlayıcıları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Fikret Yüksel Vakfı ve FIRST Vakfı’nın iş birliğinde düzenlen yarışma ve etkinliklere dünyanın farklı ülkelerinden katılan öğrencilere Yakın Doğu Üniversitesi mühendislik alanında tam burs verirken, GÜNSEL ise staj ve iş imkanı sağlıyor.Bu yıl, yarışmanın Türkiye’deki ayağına 16 ilden, 120’nin üzerinde yerli takımın yanı sıra, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık gibi ülkelerden de toplam 153 takım yarıştı.Etkinliklerde Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu Coşkun Gönüllü Koordinatör olarak görev alırken GÜNSEL Akademi Başkanı Şefik Emre Coşkun ise ve Jüri Koordinatörü olarak görev aldı. Ayrıca iki isim, Fikret Yüksel Vakfı Planlama Komitesinde de yer alarak Yakın Doğu Üniversitesi, GÜNSEL ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ni temsil etti. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Koordinatörü Fatma Hacıoğulları ise yarışmada hakem olarak görev yaptı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu Coşkun’a etkinlik sonrasında “2023 Volunteer of the Year – Yılın Gönüllüsü” ödülü verildi.