YDÜ’den bir başarı daha

YDÜ Shanghai Ranking’e göre dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığı “Fizik” alanında Türkiye genelinde ilk iki, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”nde ise en iyi ilk üç üniversite arasında yer aldı

Geçen hafta Times Higher Education’ın açıkladığı listede 7 kategoride dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Shanghai Ranking’in açıkladığı sıralamaya da damga vurdu. Yakın Doğu Üniversitesi listede, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” alanında dünyanın en iyi ilk 500, “Fizik” alanında ise dünyanın en iyi ilk 400 üniversitesi arasında gösterildi. Araştırmada KKTC’den yer alan tek üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye genelinde “Fizik”te en iyi ilk iki, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği”nde ise en iyi ilk üç üniversite arasında yer aldı.Shanghai Ranking tarafından her yıl açıklanan ve dünya genelinde üniversitelerin akademik başarılarını değerlendiren “Akademik Başlıklarda Global Sıralama 2023” (2023 Global Ranking of Academic Subjects) sıralaması açıklandı. Yakın Doğu Üniversitesi, geçen hafta Times Higher Education’ın açıkladığı listede dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasında gösterildiği “Fizik” ve “Mühendislik” alanlarında Shanghai Ranking’in listesinde de yine en iyiler arasında yer aldı.“Elektrik-Elektronik Mühendisliği” alanında dünyanın en iyi ilk 500, “Fizik” alanında ise dünyanın en iyi ilk 400 üniversitesi arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, her iki kategoride de listede yer alma başarısı gösteren tek KKTC üniversitesi oldu. “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” alanında Türkiye genelinde Koç ve Bilkent üniversiteleri ile birlikte en iyi ilk üç üniversite arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, “Fizik” alanında da Türkiye genelinde ilk ikide yer aldı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education’ın yanı sıra pek çok yüksek öğretim derecelendirme kurumu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Shanghai Ranking’in açıkladığı global sıralamada ‘Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ alanında dünyanın en iyi ilk 500, ‘Fizik’ alanında ise dünyanın en iyi ilk 400 üniversitesi arasında gösterildik” dedi.Bu sonucun, Yakın Doğu Üniversitesi’nin başta CERN olmak üzere gerçekleştirdiği uluslararası iş birlikleri ve sahip olduğu kabiliyetleri bilimsel verimliliğe dönüştürmesinin bir sonucu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Nitelikli bilimsel çalışmaları ile bu başarıda büyük pay sahibi olan hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Times Higher Education’ın ardından Shanghai Ranking’in listesinde de ‘Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ ve ‘Fizik’ alanlarında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almalarını “Yüksek araştırma kabiliyetleri ile imza attıkları nitelikli yayın ve projelerin bir sonucu” olarak nitelendirdi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin, etkin araştırma merkezleri, nitelikli akademisyen kadrosu, uluslararası iş birlikleri ile yüksek nitelikli araştırma projelerine verdiği desteklerle temel bilimler alanında pek çok yatırım yaptığına vurgu yapan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünya sıralamalarında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar bu sistemli çalışmanın doğal bir sonucudur” ifadesini kullandı.Shanghai Ranking’in sıralamalarında yer almak için oldukça zorlayıcı kriterleri karşılamak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Shanghai Ranking’in açıkladığı listede KKTC’den yer alan tek üniversite olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Araştırmaya, yayınlar yapmaya ve üretmeye devam ederek, ülkemizi bilim dünyasında en üst sıralara taşımaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.