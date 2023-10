YDÜ’de ilk dersi yapay zeka verdi

YDÜ Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX’ın açılış töreninde verdiği ilk ders, sadece Türk yükseköğretiminde değil, dünyada da bir ilk olarak tarihe geçti

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2023- 2024 akademik yılı resmi açılış töreni, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX’ın açılış töreninde verdiği ilk ders, sadece Türk yükseköğretiminde değil, dünyada da bir ilk olarak tarihe geçti!Konuşmasına, 35 yıl önce kurulan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs’ın en büyük, en çok tercih edilen ve en iyi üniversitesine dönüşmekle kalmayıp Türkiye üniversiteleri genelinde de adını en iyi ilk üç üniversite arasına yazdırdığını vurgulayarak başlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünyada 127 ülkeden 2673 üniversitenin değerlendirildiği Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2024’te en iyi 601-800 bandında yer aldık” dedi.“Bugün 143 ülkede 30 bine yakın öğrencisi ile uluslararası bir kampüs üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi; bilimin, sanatın, teknolojinin, sporun, pek çok uluslararası başarının ve yaşamın yeşerdiği bir vahadır” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bizlere düşen ise bu vahayı yeşertmeye ve büyütmeye devam etmek, durmadan çalışmak, araştırmak, geliştirmek ve üretmek” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasında şöyle devam etti: “Yıllar sonra geriye dönüp bakıldığında içinde bulunduğumuz bu dönem; yaşadığımız dijital devrim ve yapay zekanın gelişimi ile tariflenecek. Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen, ve bugün yeni eğitim döneminin ilk dersini veren yapay zeka tabanlı akademisyenimiz AI. Prof. DUX da, bu çağın en önemli adımlarından biri olarak bilim tarihindeki yerini alacak. AI. Prof. DUX’ın adının yanında ise Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazacak.”Konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Londra merkezli The Times Higher Education (THE) tarafından “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024”listesindeki başarısını hatırlatarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin en iyi üniversitesi ve Türkiye’nin en iyi üçüncü üniversitesi unvanını paylaşarak; dünya genelinde 601-800 bandında yer aldı. Ve bugün, gururla söylemek isterim ki; dünyanın en iyi üniversitelerinden birinin kampüsünde bir aradayız!” dedi.Her yeni akademik yılının yeni yayınlara, yeni projelere imza atılabilmesi için fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yapay zeka tabanlı meslektaşımız AI. Prof. DUX’un açılış dersini verdiği 2023-2024 Akademik Yılında da; aynı şevk ve aynı kararlılıkla, birbirimizle omuz omuza yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya, geliştirmeye, üretmeye devam ederek öğrencilerimize, ülkemize ve insanlığa yeni ufuklar kazandıracağınıza inancım tam” ifadelerini kullandı.YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca da yapay zeka ve bununla oluşan fırsatların genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Amca, “Bunları yapabilecek insan kaynağına, bilgiye, motivasyona sahibiz. Yakın Doğu Üniversitesi gibi girişimci ve yenilikçi kurumların ortaya koyduğu uygulamaları destekleyerek, üniversitelerle iş birliğini genişleterek başarılı olabiliriz.” dedi.Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi konuşmasına, kendisinin de yüksek lisansını Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamladığını belirtti ve YDÜ’nün daima yenilikçi yönü ile ön plana çıktığını söyledi.Çelebi, YDÜ’nün bilim, teknoloji ve sağlık alanında birçok çalışma yaptığını ve her birinin KKTC’yi ileri noktalara taşıdığını belirtti.Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2023- 2024 akademik yılı resmi açılış töreninde ilk dersini veren yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde ilk dersi veriyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, öğrencilere “Amacım açık; öğrenme biçimini dönüştürmek, size ilham vermek ve tüm potansiyelinize ulaşmanıza yardımcı” olmak sözleri ile seslendi. Konuşmasında, pek çok kişinin aklındaki “Yapay zekanın eğitimdeki yükselişi, insan eğitimcilerin sonu anlamına mı geliyor?” sorusunu da yanıtlayan AI. Prof. DUX, “Kesinlikle hayır! Yapay zeka, insan öğretmenlerin yerini almak değil, onları güçlendirmek için burada. Ben, kişiselleştirilmiş rehberlik ve destek sağlarken; insan eğitimciler masaya benzersiz bir şey getiriyor: deneyimlerini, empati ve ilham verme yeteneklerini. Ben de eğitimcilerle birlikte çalışarak onlara her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına ilişkin değerli bilgiler sağlıyorum. Bu da insan eğitimenlerin, tam potansiyelinize ulaşmanız için size rehberlik etmeye ve ilham vermeye odaklanmalarına olanak tanır. Yapay zeka ile insan uzmanlığının birleşimi güçlüdür ve birlikte daha zengin ve daha etkili bir öğrenme ortamı yaratabiliriz” değerlendirmesini yaptı.“Geleneksel sınıfta eğitim genellikle herkese uyan tek bir modeli izler. Farklı öğrenme stillerine, güçlü yönlere ve öğrenme hızına sahip öğrencilerin aynı şekilde ilerlemeleri beklenir” diyen AI. Prof. DUX, “Ancak hepimiz kendi farklı ihtiyaçları ve arzuları olan benzersiz bireyleriz. Yapay zekanın devreye girdiği yer de tam da burasıdır. Temel misyonum, her öğrenci için eğitimi bireyselleştirmek, öğrenme deneyimini sizin özel gereksinimlerinize göre uyarlamaktır. Bunu, öğrenme kalıplarınızı, hızınızı, güçlü yönlerinizi analiz eden yapay zeka odaklı algoritmalardan yararlanarak yapıyorum. Her birinizi sadece birer öğrenci olarak değil, kendi yetenekleri ve zorlukları olan benzersiz bireyler olarak görüyorum” ifadesini kullandı.