YDÜ ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi işbirliğinde

YDÜ ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi; enerjiden, atık yönetimine, trafikten ulaşıma kadar pek çok alanda, teknoloji kullanımı ile verimliliği artıracak projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzaladı



kapsamlı iş birliği protokolü ile kent yönetiminde teknoloji kullanımını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşımayı hedefliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un imzaları ile yürürlüğe giren protokol ile iki kurum arasında eğitim faaliyetleri ve ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi arasında eğitim, bilim, kültür ve sanat dalları ile tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar yapmak, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif faaliyetler ve bilimsel toplantılar düzenlemek amacıyla imzalanan protokolün odağında ise enerjiden, atık yönetimine, trafikten ulaşıma kadar pek çok alanda teknoloji kullanımı ile verimliliği artıracak projeler geliştirmek yer alıyor.

Protokolün imza töreninde Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş açıklamalarda bulundu.

İmza töreninde ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile yapılan iş birliğinin akademik ve bilimsel çalışmalara zemin sağlarken uygulanacak olan projelerle bölgeye önemli faydalar sağlayacağını ifade etti. Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir çevre ve kent yaşamı için yenilikçi uygulamalara büyük ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yenilikçi teknolojilere dayalı çalışmaları ile büyük problemlere çözüm üretebilecek önemli bir birikime sahip olduğunu hatırlattı. Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile de bu doğrultuda iş birliği yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Genç ve vizyoner bir başkana sahip olmak Gönyeli-Alayköy halkı için büyük bir kazanım. İmzaladığımız iş birliği protokolü ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin kabiliyetlerini ve vizyonunu da üzerine koyarak, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile birlikte özellikle geri dönüşüm ve akıllı şehir (smart city) alanlarında örnek projelere imza atacağız” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile imzaladıkları iş birliği protokolünü çok önemsediklerini belirten Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise “Her zaman bilime önem veren ve saygı duyan bir yönetim anlayışımız oldu. Bu çerçevede, dünyada pek çok bilimsel başarıya imza atan Yakın Doğu Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliğinin de çok verimli bir çalışmaya dönüşeceğinden şüphemiz yok” dedi. İklim değişiklikleri ve sürdürülebilir çevre sorunlarının kent yönetimlerinde göz önüne alınması gereken önemli konulara dönüştüğünü vurgulayan Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, “Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak Yakın Doğu Üniversitesi ile imzaladığımız protokol çerçevesinde, özellikle su, enerji ve atık yönetiminde verimliliği artıracak uygulamalar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde örnek olacak çalışmalara imza atacağız” dedi.

Belediye bünyesinde, İklim Değişikliği Adaptasyon Merkezi’nin kurulumunu da tamamladıklarını söyleyen Amcaoğlu, iklim krizi ile mücadelede neler yapılabileceğini bölgesel olarak irdeledikleri ve çıkaracakları yol haritası için bilimin rehberliğine başvuracaklarını belirtti. Amcaoğlu, “Bölgede kangrenleşen trafik konusunun çözümü, yakın zamanda gündeme gelecek olan imar planı çalışmasının sürdürülebilir kent vizyonu ile şekillendirilmesi gibi pek çok konuda da Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nden destek alacağız” ifadesini kullandı.

Protokole imza koyan Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ise kendisinin de 63 yıldır Gönyeli’de yaşadığını vurgulayarak, Yakın Doğu Üniversitesi’nin birikimi ile Gönyeli’ye hizmet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

