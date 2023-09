YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu

YDÜ, KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer aldığı The Times Higher Education’ın “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024” listesinde, KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak gösterildi ve Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite olarak yer aldı

Dünyanın en etkili yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Londra merkezli The Times Higher Education (THE), merakla beklenen “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024”ü açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralandığı listede, 601-800 bandında yer alarak KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak gösterildi.The Times Higher Education tarafından açıklanan bu sıralama ile Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında ise “en iyi üçüncü üniversite” unvanını paylaştı. Yakın Doğu Üniversitesi; Türkiye’den Bilkent, Boğaziçi, Çankaya, Hacettepe üniversiteleri ile birlikte 601-800 bandında yer aldı. Araştırmada İstanbul Teknik Üniversitesi 501-600 bandında, Koç, Sabancı ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri ise 351-450 bandında yer aldı.METODOLOJİ YENİLENDİ, ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLEN ÜNİVERSİTE SAYISI ARTTIThe Times Higher Education, bu yıl 20’inci kez yayımladığı “Dünya Üniversiteler Sıralaması- World University Rankings 2024”ün metodolojisinde önemli değişiklikler yaptı. Dünya genelindeki üniversiteleri sıraladığı listede kullandığı performans göstergelerinin sayısını 13’ten 18’e çıkaran The Times Higher Education, bu göstergeleri de bir önceki versiyonda olduğu gibi beş ana grupta topladı. Öğretme, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Uluslararası Görünüm ve Endüstri ana başlıklarında toplanan bu kriterler Eğitim Saygınlığı, Öğrenci Akademisyen Oranı, Doktora Lisans Oranı, Doktora Akademisyen Oranı, Kurumsal Gelir, Araştırma Saygınlığı, Araştırma Geliri, Araştırma Verimliliği, Atıf Etkisi, Araştırma Gücü, Araştırma Mükemmelliği, Araştırma Etkisi, Uluslararası öğrenciler, Uluslararası Personel, Uluslararası Ortak Yazarlık, Yurtdışı Çalışmaları, Endüstriyel Kazanç ve Patentler şeklinde belirlendi.Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024’te dikkat çeken bir diğer değişiklik ise araştırmaya dahil edilen üniversite sayısındaki artış oldu. Geçen yılki listeye 104 ülkeden 1,799 üniversite alınırken; bu yıl 127 ülkeden başvuru kriterlerini karşılayan 2,673 üniversite arasından 1,904’ü sıralamaya dahil edildi.PROF. DR. İRFAN SUAT GÜNSEL: “BU BAŞARI, SADECE ÜNİVERSİTEMİZİN DEĞİL, AYNI ZAMANDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN EĞİTİM ALANINDAKİ ULUSLARARASI SAYGINLIĞINI ARTIRIYOR.”Yakın Doğu Üniversitesi’nin The Times Higher Education tarafından açıklanan Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024 listesindeki yerine ilişkin açıklama yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bu prestijli sıralamada sahip olduğumuz konum bizim için büyük bir gurur kaynağı. En iyi üniversiteler sıralamasında KKTC’de ilk sırada olmamız, Türkiye’de ise üçüncü sırayı paylaşmamız üniversitemizin eğitim ve araştırmadaki yüksek standartlarının bir göstergesidir” ifadesini kullandı.“Bu başarı, sadece üniversitemizin değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim alanındaki uluslararası saygınlığını artırıyor” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmaya devam edeceğiz ve dünya üniversiteler arasında rekabet edebilirliğimizi daha da artırmak için çalışmaya, bilim üretmeye ve araştırmalarımızı ürüne dönüştürmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.PROF. DR. TAMER ŞANLIDAĞ: “BU BAŞARI, BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM KALİTESİ İLE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ KONULARINDAKİ ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIMIZIN BİR SONUCU.”Yakın Doğu Üniversitesi’nin The Times Higher Education tarafından açıklanan Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024 listesindeki konumunu, “Bilimsel araştırma ve eğitim kalitesi ile uluslararası iş birliği konularındaki özverili çalışmalarının bir sonucu” olarak niteleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin her biri kendi alanlarında yetkin ve bilimsel üretkenliği yüksek bir akademisyen kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Özverili çalışmaları ile bilim üreten ve araştırmalarını bilim dünyası ile paylaşan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların katkıları olmadan bu başarı mümkün olmazdı” değerlendirmesini yaptı.