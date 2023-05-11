YDÜ öğrencilerinden dayanışma örneği

YDÜ Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri, hazırladıkları “matematik posterleri”ni, sergilenmesinin ardından ders materyali olarak kullanılması için Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya bağışladı

Yakın Doğu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin, “matematik öğretimi” dersi kapsamında ilkokul eğitimine yönelik hazırladığı Matematik Posterleri, sergilenmesinin ardından ders materyali olarak kullanılması için Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya hediye edildi.

Matematik öğreniminin kolaylaşması ve akılda kalıcılığın artırılmasına yardımcı olması amacıyla çalışılan “İlkokulda Matematik Poster Projesi”nin hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin başarı oranını artırılması hedefleniyor.

Projelerini Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya hediye eden öğretmen adayları, ders kapsamında hazırladıkları posterlerin ilkokul öğrencileri tarafından öğretim materyali olarak kullanılacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Proje, ilkokul öğrencilerinin matematik başarısını artırmayı hedefliyor

Projenin yürütülmesinde görev alan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Tezer, bu çalışmayla ilkokul öğrencilerinin matematik başarısını artırmayı hedeflediklerini belirtirken projede yeni eğitim ve öğretim teorilerinin kullanıldığını söyledi. İlkokul öğrencilerinin, bu projelerle çalışırken kendilerini birer bilim insanı, araştırmacı gibi hissedeceklerini kaydeden Prof. Dr. Murat Tezer, gerçek yaşam problemlerini, matematik kullanarak çözebilme yetisi edineceklerini de belirtti.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa Müdürü Selim Özmenek ise okullarında başarıyı her zaman ön planda tuttuklarını ve öğretmen adaylarının okullarına yaptıkları bu anlamlı katkıdan çok mutlu olduklarını ifade etti.

