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YDÜ, çocuk ve gençleri dansla buluşturuyor

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YDÜ dans okulu, çocuk ve gençleri dansın büyüsü ile tanıştırmaya devam ediyor

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YDÜ, çocuk ve gençleri dansla buluşturuyor
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Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren dans okulu da 6 – 17 yaş arası çocuk ve gençleri dansın büyüsü ile tanıştırmaya devam ediyor.
Yakın Doğu İlkokulu Dans Salonu’nda çalışmalarını sürdüren ve 2023-2024 eğitim yılı kayıtları devam eden Yakın Doğu Dans Okulu, deneyimli eğitmenleri ile 6-8, 9-10 ve 11-17 yaş gruplarındaki çocuk ve gençleri Hip- Hop, Latin Dansları ve Salon Dansları ile buluşturuyor.
Yakın Doğu Dans Okulu, Ekim ayında başlayacak eğitimleri ile gençlere, Hip-Hop’ın yanı sıra Cha cha cha, Samba, Rumba, Pasodoble, Jive, Merengue, Salsa, Bachata ve Kizomba gibi Latin dansları ile Vals ve Zeybek gibi modern dans türlerine kadar pek çok seçenek sunuyor. Dans eğitimi almak için başvuran gençlerle yapılacak seçmelerin ardından her kategoride bir kişiye ücretsiz eğitim hakkı da tanınacak.
Yakın Doğu Dans Okulu hakkında detaylı bilgi için, dans eğitmenleri Yurdanur Karavezirler (0533 869 90 25) ve Nisan Asşehidoğlu (0533 879 48 38) ile iletişime geçebilirsiniz! 
 
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