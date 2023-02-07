banner913
banner885
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
17 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
28 0
 
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
10 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
10 0
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
10 0
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
29 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
18 0
banner915

YDÜ, 10 kişilik ekiple deprem bölgesinde

banner476

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nin doktor ve acil tıp uzmanlarından oluşan 10 kişilik tıbbi yardım ekibi, deprem bölgesine ulaşmak üzere Türkiye’ye gitti

banner825
YDÜ, 10 kişilik ekiple deprem bölgesinde
Türkiye’de meydana gelen depremlerde arama-kurtarma ve tıbbi yardım çalışmalarına destek vermek üzere Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nden doktor ve acil tıp uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’deki deprem bölgelerine destek vermek üzere yola çıkan ekip, Adana’ya ulaştıktan sonra Türkiye’de ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edilecek.
Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de meydana gelen deprem sonrasında, depremzedeler için kan bağışı ve kışlık kıyafet yardımı kampanyası da başlattı. Kan bağışları Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde kabul edilirken kışlık kıyafet ve battaniye yardımları ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanarak ivedikle afet bölgesine iletilecek.
Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nden 10 kişilik tıbbi yardım ekibinin deprem bölgesinde yardıma koşmak üzere yola çıktığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Ana vatan Türkiye’mizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Düzenlediğimiz kan bağışı ve kışlık kıyafet kampanyası ile birlikte doktor ve acil tıp uzmanlarımızdan oluşan sağlık ekibimiz de depremzedelerimize yardım için bölgede canla başla çalışacak” ifadesini kullandı. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.