YDP’de sürpriz istifa

YDP Kadın Kolları Başkanı Ayfer Altuncuoğlu, partisinden istifa etti

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) önemli isimlerinden olan Yeniden Doğuş Partisi Kadın Kolları Başkanı Ayfer Altuncuoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Ayfer Altuncuoğlu’nun açıklaması şöyle:

“İlkeleri kişiliğimle özleşen 7 yıl her koşulda emek verdiğim partimin aldığı kişisel kararlarla parti tüzüğüne aykırı bir şekilde keyfi olarak şahısların çıkarına göre atamalar ve insanları küstürerek partiyi küçültme politikasını protesto etme amacı ile sözlü ve yazılı bilgilendirilmeden partimizin kadın kolları başkanlığından ve görevimden istifa ediyorum Parti üyeliğinden