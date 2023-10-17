“YDP’de küskünlerle tekrar kucaklaşıldı”

YDP Başkanı Arıklı, YDP’de küskünlerle tekrar kucaklaşıldığını vurguladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne İlçe Başkanlığı, Karşıyaka’da toplantı düzenledi.

Ramazan Karal başkanlığındaki YDP Girne İlçesinin yaptığı kahvaltılı toplantıda, partililer bir araya geldi.

Karal burada yaptığı konuşmada, ülkenin kaynaklarının herkese fazlasıyla yettiğini, önemli olanın kaynakların eşit ve adil bir şekilde paylaştırılması olduğunu ifade ederek, Yeniden Doğuş Partisi’nin yaklaşık 19 aylık Hükümet döneminde yaptığı tüm icraatların buna özen gösterdiğini kaydetti.

Hükümet içerisinde en çok gündeme gelen ve en fazla icraat gerçekleştiren bakanlığın kendi bakanlıkları olduğunu savunan Karal, “Bu icraatlarımız bazı kesimleri rahatsız etmiş olacak ki, muhalifler ‘YDP’yi nasıl böleriz, nasıl parçalarız, en zayıf şekilde nasıl sokarız’ derdine düşmüşler. Yaratmaya çalıştıkları algının aksine YDP gün geçtikçe büyüyor, partimize yeni isimler katılıyor” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, hükümet icraatlarına değinerek, “Önümüzde 2027 yılına kadar devam edecek istikrarlı bir dönem var. Bu dönemde kronikleşmiş sorunları çözüp, gerekli reformları yapacağız. Bu reformları yaparken mevcut iç statükonun baş savunucuları sendikalar, sivil toplum örgütleri ve muhalefet partileri ile mücadele edeceğimizi biliyoruz buna da hazırız” dedi.

Arıklı, YDP’nin bir misyon partisi olduğunu ve köklerinin 1980’li yıllara kadar uzandığını belirterek, “YDP’nin Kıbrıs Türk siyasetindeki özgül ağırlığı vekil sayısı ile ölçülemez. YDP küllerinden doğan bir partidir” ifadelerini kullandı.

YDP’de küskünlerle tekrar kucaklaşıldığını söyleyen Arıklı, “Daha güçlü ve inançlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz” dedi.

