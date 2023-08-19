YDK’dan Young Learners Sınavında yüzde 100’lük başarı

Yakın Doğu İlkokulu’nun Cambridge Üniversitesi Young Learners Sınavına katılan 285 öğrencisinin tamamı sınavı başarıyla geçerek yüzde 100 başarı oranı yakaladı

Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, Cambridge Üniversitesi tarafından tarafından hazırlanan ‘Cambridge Üniversitesi Young Learners’ sınavlarında büyük bir başarıya imza attı. Sınava katılan 285 Yakın Doğulu öğrencinin tamamı sınavı başarıyla geçerek yüzde 100 başarı oranı yakaladı.

Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler Okul Öncesi’nden itibaren Cambridge University Press iş birliği ile hazırlanan müfredatla “Çift Dilli” eğitim alıyor. Yabancı dil eğitiminin temelden başladığı uygulama ile okul öncesi seviyesinde, sınıflarda bir Türk anaokulu öğretmeni ve anadili İngilizce olan (native speaker) bir anaokulu öğretmeni ile Türkçe ve İngilizce ders anlatımı eş zamanlı olarak yapılıyor. Ayrıca, yine okul öncesi seviyesinden başlayarak öğrencilere ikinci bir dil kazandırmak için Fransızca eğitimi de veriliyor.

Aldıkları nitelikli eğitimle kendilerini İngilizce ve Fransızca dillerinde geliştirerek geleceğe hazır hale gelen Yakın Doğulu öğrenciler, Fransız Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Fransa Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “DELF Prim” sınavlarında yüzde 100 başarı oranı yakalamışlardı. İngilizce’de de aynı başarıyı gösteren 285 Yakın Doğulu öğrenci, ‘Cambridge Üniversitesi Young Learners’ sınavında da yüzde 100 başarı oranı sağladı.

DELF Prim sınavında ulaştıkları yüzde 100’lük başarı oranın ardından, Cambridge Üniversitesi Young Learners’ sınavına giren bütün öğrencilerinin, sınavı başarıyla geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, “Öğrencilerimizin, uluslararası tanınırlığı olan ve ömür boyu geçerli olan dil sınavlarında elde ettikleri başarı, bir tesadüfün değil; nitelikli eğitim kadromuzla uyguladığımız eğitim modelimizin bir sonucudur” ifadesini kullandı.

DELF Prim ve Young Learners sınavlarını başarıyla geçen tüm öğrencilerini kutlayan Aligüllü, “2023-2024 eğitim döneminin başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerimizin akademik, sportif ve kültürel alanlarda elde ettikleri başarılara yenilerini ekleyecekleri bir eğitim ortamı hazırlamak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

