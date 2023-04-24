Yaz sezonuna hazır olacağı ifade edilen Girne Antik Limanı’nda işler yolunda gitmiyor.
Nisan ayı sonuna gelinmesine rağmen limanda daha çok işin olduğu görülüyor.
2023 yılı turizmciler için ıskalanmaması gereken bir yıl olarak gösterilirken Girne’nin en çok turist çeken yerinin bu halde olması turizmcileri de kızdırdı.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Girne' "Turizmin Başkenti" olarak tanımlanmasına rağmen Girne Limanı'ndaki çalışmaların uzun süredir tamamlanmamasına tepki göstererek “Girne güya turizmin başkentiymiş bu mu turizm merkezinin son hali. Nisan bitti bayram geçti ama Girne Limanı hala bu durumda. Yazıklar olsun." dedi
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