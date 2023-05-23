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Yaza merhaba konserinde dayanışma örneği

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Yaza merhaba konserinde dayanışma örneği
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Lapta Esintiler Korosu, ZAYDER Bahar Esintiler Korosu ve Çukurovalılar Türk Müziği Korosu, Girne Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri konserler dostluklarını ortaya koydu, dayanışma örneği sergiledi.
Yoğun ilgi gören gecede Şef Bahar Gökhan yönetiminde birer yıldız gibi sahnede olan koristler, büyük beğeni ve takdir topladı.
Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, KKTC TİKA Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Prof. Dr Cem Birol ve Diyalog Tv program yapımcısı Cemre Akar da katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  konsere katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, katkı koyanlara da teşekkür etti.

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