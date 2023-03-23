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Yaz saati uygulaması başlıyor

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Pazar günü saat 03.00'te saatler bir saat ileri alınacak

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Yaz saati uygulaması başlıyor
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KKTC'de yaz saati uygulaması, pazar günü başlıyor. 26 Mart 2023 Pazar günü saat 03.00'te saatler bir saat ileri alınacak. Yaz saati uygulaması 29 Ekim  Pazar günü sona erecek.
 
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