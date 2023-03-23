Yaz saati uygulaması başlıyor

KKTC'de yaz saati uygulaması, pazar günü başlıyor. 26 Mart 2023 Pazar günü saat 03.00'te saatler bir saat ileri alınacak. Yaz saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü sona erecek.
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