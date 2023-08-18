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Yayın Yüksek Kurulu, vefat eden Eren Soygür için mesaj yayımladı

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Yayın Yüksek Kurulu, vefat eden Eren Soygür için mesaj yayımladı
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 Yayın Yüksek Kurulu, vefat eden Eren Soygür’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel’in yayımladığı mesaj şöyle;
“Ülkemizin sevilen isimlerinden olan Eren Soygür’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Üstlendiği önemli görevleri yanında Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmış olan Eren Soygür, Kıbrıs Türk halkının önemli bir değeriydi.

 Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz”
 
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