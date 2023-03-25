“Yaşlılar baş tacı edilecek”

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yaşlılara hizmet için sürekli bir doktor ve hemşirenin bulundurulacağının müjdesini yaşlılara iletti

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, her yıl “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” olarak anılmakta olan hafta çerçevesinde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Amcaoğlu, ardından ise Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki etkinliğe katıldı.

Amcaoğlu ilk olarak ziyaret ettiği Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hastalar ve merkezin durumu hakkında bilgi alarak işbirliğinin geliştirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Amcaoğlu, Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde ikinci ziyaretini Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’ne yaptı. Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Gönyeli Fazıl Plümer İlkokulu iş birliğinde gerçekleştirilen Kültür Günü etkinliğinde yaşlılar ile çocuklar buluşturuldu.

Kültürel mini bir etkinlik havasında geçen buluşmada çocuklar önce mani atışması yaptı, ardından kına gecesi gösterisi ile yaşlılarımıza Kıbrıs’a özgü hellim ve çörek dağıtıldı. Yaşlılar, minik çocukların ilgisinden büyük mutluluk duydular.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, etkinlik ve ziyarette yaptığı konuşmada belediyenin yaşlılara hizmet birimine üye olan 65 yaş üzeri vatandaşlarına; ev ziyaretleri ile şeker tansiyon ölçümü, berber kuaför hizmetleri, bahçe temizliği, sosyal etkinlik gibi birçok hizmetin sadece bir gün veya bir hafta değil 365 gün yapıldığını ve bundan sonrada yapılmaya devam edeceğini ifade etti.

Başkan Amcaoğlu, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu da ifade ederek sosyal belediyeciliğin gereği olan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Amcaoğlu, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yaşlılara hizmet için sürekli bir doktor ve hemşirenin bulundurulacağının müjdesini de yaşlılara iletti. Kısa sürede bunun hayata geçeceğini kaydeden Amcaoğlu, yaşlıların her zamanki gibi baş tacı edileceğini söyledi.

