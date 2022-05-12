“Yaşananları temizleyecek olan halkın iradesidir”

CTP Genel Başkanı Erhürman, ülkede yaşananları temizleyecek olanın halkın iradesi olduğunu belirtti





Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin Ünal Üstel’i destekleyerek hükümet kurma yetkisini vermesinin ardından kişisel sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman şöyle dedi:

“Şimdi herhalde kimilerinin "gündem"i, DP ve YDP'nin, Sn. Sucuoğlu'nun deyişiyle "zorlama deklarasyon dayatması"nın devam edip etmeyeceği, devam ederse UBP'nin bunu kabul edip etmeyeceği olacak öyle mi?!

Bütün sorunlar halledildi, artık her şey son derece normal! Şimdi bu ufak pürüzü de giderdikten sonra yeni "hükumet", KKTC'yi demokrasisiyle, ekonomisiyle şaha kaldıracak!”

Öte yandan BRT’de soruları yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,

ülkede yaşananları temizleyecek olanın halkın iradesi olduğunu” belirtti.

Erhürman, ülkede kurulacak hükümetin, iktidar sıraları tarafından da meşru görülmeyeceğinin son derece açık olduğunu iddia ederek, “Meclis halk tarafından seçilmiştir ama bu hükümet halk tarafından seçilmemiştir. Kurulması planlanan hükümet meşru değildir. Meşru olmayan bir hükümete nasıl muhalefet edilirse öyle muhalefet edeceğiz” diye konuştu.

Karşılaştırılan ülkelerde yüzde 7 enflasyondan bahsedilirken, ülkedeki enflasyonun ise yüzde 90 olduğunu savunan Erhürman, “Gıda enflasyonu yüzde yüzün üzerindeyken, ‘Başbakan kim olacak’ diye konuşuyoruz” dedi. Kurulacak hükümetin, iktidar sıraları tarafından da meşru görülmeyeceğinin son derece açık olduğunu ileri süren Erhürman, “fasariya” olarak nitelediği yaşananları temizleyecek olanın halkın iradesi olduğuna işaret etti.

“Erken seçim” lafının ilk kez “birinci Faiz Sucuoğlu hükümetinin kurulmadan önce telaffuz edildiğini” söyleyen Erhürman, o günden beridir krizlerin yaşanmaya devam ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, “Türkiye Cumhuriyeti Sayın Faiz Sucuoğlu ile çalışmak istemiyor” dediğini savunan Erhürman, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun da “Sayın Tatar Sunat Bey’i görevden alamadı” sözlerini söylediğini belirtti.

Erhürman, bütün bunların topluma “bize müdahale edildi” mesajı verdiğini belirtti.

Bir milletvekilinin genel başkan atanmasının meşru görülemeyeceğini de vurgulayan Erhürman, “Toplumun genelinde bir kişiden de bu yaşananlar normaldir lafını duymuyorum. Kimilerinin bunu normalleştirme çalıştığını da görüyoruz” dedi.

Ortada “dev bir delik” oluştuğunu ifade eden Erhürman, bu boşluğun ancak halkın iradesiyle doldurulabileceğini belirtti.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un “kurultay için sahaya iniyorum” dediğini ifade eden Erhürman, “Bu ülkede ekonomik kriz var seçim mi düşüneceğiz” diyenler olduğunu kaydetti ve “UBP kurultayı mı erken seçim mi daha tehlikelidir bu ülke için?” diye sordu.

UBP’nin seçim döneminde kullandığı “istikrar” ve “iktidar bizim işimiz” sloganlarını hatırlatan Erhürman, ikisinin de gerçekleşmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da eleştiren Erhürman, “ortada bir oyun döndüğünü” savundu.

“Hükümettekilerle Sayın Ersin Tatar’ın Anayasa kelimesini ağızlarına almaması gerektiğini” iddia eden Erhürman, “Anayasa’yı defalarca paspas edenler, bize Anayasa’dan bahsetmeye çalışıyor” diye konuştu.

Memleketin inanılmaz bir kaosun içine sokulduğunu savunan Erhürman, “Hem yapamıyorsunuz hem de koltuklara tutundunuz bırakmıyorsunuz. Enflasyon yüzde 90. İnsanlar batıyor. Bu arkadaşlar başka şeylerle meşgul” dedi.



