“Yaşananlar soykırımdır”

Kanlı Noel saldırılarına tanık olan İsmail Bozkurt, bazı yerlerde Rumların 6 aylık bebekten başlayarak 80 yaşındaki kişilere kadar katlettiklerini anlattı ve bu yaşananlara "soykırım" dışında bir nitelendirme yapılamayacağını vurugladı



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurulduktan sonra bir dönem Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan eski TMT komutanlarından İsmail Bozkurt ise Rumların Kanlı Noel döneminde ilk etapta Türklerin direncini kırmak üzere Lefkoşa'yı ele geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Lefkoşa'nın her yerinden saldırıya geçtiler. TMT olarak bize daha önce Rumların saldıracağı istihbaratı gelmişti. O zamana kadar yer altında olan TMT gün yüzüne çıktı. Gömülü silahlarımızı çıkararak direnişe başladık." diye konuştu.

O dönemde Lefkoşa'da memur olarak çalıştığını ve TMT'deki görevinden dolayı 1963 yılında başlayan ve 1974'deki Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar süren Rum saldırılarına karşı mücadele ettiklerini belirten Bozkurt, katliam kurbanlarının çoğunlukla Türk siviller olduğuna işaret etti.

Bazı yerlerde Rumların 6 aylık bebekten başlayarak 80 yaşındaki kişilere kadar katlettiklerini kaydeden Bozkurt, bu yaşananlara "soykırım" dışında bir nitelendirme yapılamayacağını söyledi.

Bozkurt, Türklere yönelik Kanlı Noel saldırılarını EOKA terör örgütü dışında, Rum polislerin, dönemin "Kıbrıs Cumhuriyeti" İçişleri Bakanı Polikarpos Yorgacis'e bağlı Akritas Örgütü ve diğer Rum liderlerine bağlı küçük paramiliter gruplarca gerçekleştirildiğini söyledi.

TMT ve Kıbrıs Türklerinin kitlesel direnişinin Rumların Ada'da yapmak istedikleri soykırımı engellediğini aktaran Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kanlı Noel olaylarında, Akritas Planı kapsamında EOKA ve diğer terör örgütleri Kıbrıs Türkü'nü yok etmeyi amaçlıyordu. Akritas Planı, Kıbrıslı Türklerin devletten uzaklaştırılması ve bertaraf edilmeleriyle beraber Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasını öngörüyordu. Türklere karşı saldırılar devlet kontrolünde gerçekleştirildi. Sadece EOKA örgütünün bunları yaptığını kabul etsek bile EOKA da devlet kontrolündeydi. Akritas Planı, dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve İçişleri Bakanı'nın içinde görevli olduğu bir plandı."

