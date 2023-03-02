Yaşam evlerinin Türkiye’ye ilk teslimatı bugün yapılıyor

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu yetkililerinden, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK), 40 adet yaşam evinin bugün 14.30’da Gazimağusa Serbest Limanı’nda gemilere yükleneceğini ve akşam saatlerinde geminin hareket edeceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun Türkiye'deki depremzedelere yönelik kuracağı “Geçici Prefabrik Yaşam Alanı” kapsamında hazırlanan 40 yaşam evi, bugün Türkiye’ye gönderiliyor.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu yetkililerinden, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK), 40 adet yaşam evinin bugün 14.30’da Gazimağusa Serbest Limanı’nda gemilere yükleneceğini ve akşam saatlerinde geminin hareket edeceğini açıkladı.

Yaşam evlerinin İskenderun Limanı’na giderek orada bekletileceğini ve sayı arttıkça İskenderun’da tahsis edilen araziye kurulacağını kaydeden Tulga, haftada 3-4 kez olmaz üzere teslimatların devamını hedeflediklerini söyledi. Tulga, evlerin kurulumunda ülkeden ustaların da bölgede hazır bulunacağını belirtti.

Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından, 50’ye yakın örgütün yer aldığı Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, Türkiye'deki depremzedelere konteyner ev yapılması için adım atmış ve bu çerçevede Hükümet ile Türkiye’de depremden etkilenenlere yönelik bin konteyner evden oluşacak bir köy kurulması için protokol imzalamıştı. Kurulacak yaşam alanına ise Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden KKTC vatandaşları anısına "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü" isminin konmasına karar verilmişti.

