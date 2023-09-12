“Yarınlar çok daha güzel olacak”

Binali Yıldırım ile görüşen Meclis Başkanı Zorlu Töre “Yarınlar çok daha güzel olacaktır. Hem de çok uzak tarihlerde değil yakın tarihlerde olacaktır” dedi

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı, Türkiye AK Parti Genel Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı ve eski Başbakanı Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Meclis Başkanı Töre, kabulde yaptığı konuşmada, tarihi unutmadan yola devam etmek gerektiğini belirtti ve “Biz milli şuur sahibi insanlarız. Türk milletinin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, ona bakarak hareket eden bir yapımız vardır” dedi. Töre, Türk Milletinin menfaatlerinin, Kıbrıs Türkü'nün KKTC ve anavatan Türkiye’ye dört elle sarılması gerektirdiğini belirtti.

KKTC’nin, TDT’ye gözlemci üye yapılmasının Kıbrıs Türkü'nü, kendisine uygulanan haksızlıkların kaldırılması konusunda umutlandırdığını belirten Töre, KKTC ile Türkiye’nin birlikte yürümeye devam edeceğini kaydetti. Töre, “Yarınlar çok daha güzel olacaktır. Hem de çok uzak tarihlerde değil yakın tarihlerde olacaktır” dedi.

Töre, Türkiye dışındaki TDT üyesi ülkeler ile komşu ülkelerin de birlikte hareket etme noktasına geleceğine inandığını belirtti.

Binali Yıldırım ise konuşmasında KKTC ile Türkiye’nin bir millet iki devlet olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyonların uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret eden Yıldırım, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olmasının tarihi bir olay ve bir dönüm noktası olduğunu, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye yapılmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ciddi bir irade sergilediğini, bunun önemli bir başlangıç olduğunu devamının getirilmesi gerektiğini söyledi.

TDT’ye gözlemci üye yapılmasıyla KKTC’ye 7 ülkelik (TDT üyeleri) bir alan açıldığını belirten Yıldırım, “Uluslararası baskılar, bölgesel baskıların kalkmasıyla birlikte bunun sonuçlarını, meyvelerini hep birlikte göreceğiz” dedi.

