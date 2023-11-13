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Yarından itibaren hafta boyunca yağmur bekleniyor

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Yarından itibaren hafta boyunca yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, yarın ve Çarşamba günü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, 14-20 Kasım tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava, yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı bulutlu, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü de az bulutlu geçecek. 
Rapora göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.   
Rüzgarın, yarın ve çarşamba günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.      
 
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