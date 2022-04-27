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Yarın ülkenin çeşitli yerlerinde elektrik kesintisi yapılacak

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Yarın ülkenin çeşitli yerlerinde elektrik kesintisi yapılacak

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle  İskele’de bazı bölgelere  7 saat elektrik verilemeyecek. Elektrik 9.00-16.00 saatleri arasındaki kesik olacak.

Elektrik kesintisinden Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel, Concorde Hotel, pis su arıtma, tuzlu su arıtma, Bafra ve Thalassa bölgeleri etkilenecek. 

 Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle ise yarın Lefke’de bağlı bazı bölgelere 2 saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.30-11.30 saatleri arasındaki kesintiden Fadıl Nekipzade Caddesi ve 9 Eylül Caddesi etkilenecek.

 

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