Yarın sabah saatlerinde don bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde don beklendiğini, Cuma gününden Pazar gününe kadar ise havanın sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, diğer günler hava parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı esecek.
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