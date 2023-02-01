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Yarın sabah saatlerinde don bekleniyor

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Yarın sabah saatlerinde don bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saatlerinde don beklendiğini, Cuma gününden Pazar gününe kadar ise havanın sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, diğer günler hava parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  ve fırtınamsı esecek.
 
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