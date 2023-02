Yardım seferberliği

Kıbrıs Türk halkı tek yürek oldu, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketine yardım yağıyor

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketine, KKTC’den yardımlar devam ediyor.

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi’nin yürüttüğü “Afet Bölgesine Yardım ve Destek Toplama Merkezi” olarak duyurulan Atatürk Spor Kompleksi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yürüttüğü faaliyetler ise Merkez Lefkoşa’da devam ediyor.

Atatürk Spor Kompleksi sorumlusu Turgut Karamanoğlu, Atatürk Spor Kompleksi’nde her gün sabah 07.30-20.00 saatlerinde yardım malzemesi toplandığını belirterek, gönüllülerin yardımıyla gelen malzemelerin ayrıştırılıp paketlendiğini ve afet bölgelerine gönderildiğini kaydetti.

Gelen yardımların merkezde kategorize edilerek paketlendiğini ve gönderildiği yerde kolilerin üzerindeki bilgilere göre hemen ihtiyaca göre dağıtılabildiğini anlatan Karamanoğlu, Pazartesi gününden bu yana yardım malzemesi toplanan merkezden her gün 6-7 tırın afet bölgelerine gönderildiğini kaydetti.

Karamanoğlu, kıyafetten ziyade, battaniye, kuru gıda, havlu, sabun, hijyen malzemeleri, bebek maması, çocuk maması gibi bağışlara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, bir süre sonra sokakta yaşayan hayvanların insanlara saldırmaya başlayacağı göz önünde bulundurularak, köpek maması bağışına da ihtiyaç oluğuna işaret etti.

MERKEZ LEFKOŞA’DA DA YARDIM TOPLANIYOR

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyası da Merkez Lefkoşa’da devam ediyor.

TAK muhabirinin Halk Sağlığı Şube Amiri Ali Ecesoy’dan aldığı bilgiye göre, Merkez Lefkoşa’da afet bölgelerine gönderilmek üzere 5. tır hazırlanıyor.

Afet bölgelerine bugüne kadar 4 tır gönderdiklerini ifade eden Ecesoy, Merkez Lefkoşa’da da bağışlanan malzemelerin türlerine göre ayrıştırılarak kolilendiğini kaydetti.

Ecesoy, Merkez Lefkoşa’da her gün sabah 08.30-19.00 saatleri arasında bağış toplandığını, bu sabah 08.30-14.00 saatlerinde çalışmalarına devam edeceklerini, Pazar günü ise, açık pazar nedeniyle bağış toplama işlemlerine bir gün ara verilerek, pazartesi kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Ecesoy, bağışta bulunmak isteyenlere; afetzedelerin çocuk maması, çocuk bezi, temizlik hijyen malzemesi, battaniye, kuru ve konserve gıda ile soba ihtiyaçları bulunduğunu aktardı.

Öte yandan Girne Belediyesi yardım tırları iki bölgeye ulaştı. Belediye tarafından yürütülen yardım kampanyası ise devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Girne Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyası çerçevesinde yola çıkan tırların bölgelere ulaşmaya başladığı kaydedildi.

İlk etapta Adıyaman ve Hatay’a ulaşan yardım tırları, Adıyaman’da AFAD yetkililerine Hatay’da ise AHBAP Derneği’ne teslim edildi.

Öte yandan Girne Belediye Başkanlığı direktifleri ile Sosyal İşler Şube Amirliği koordinesinde beş gündür aralıksız olarak devam eden yardım paketi toplama ve sevk çalışmaları devam ediyor.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Amirliği’nce yapılan açıklamada, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, Cumartesi – Pazar da dahil olmak üzere sabah 08.00 ile gece 24.00 arasında, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’na gerekli yardım paketlerinin ulaştırabileceği açıklandı.

Acil ihtiyaç listesi şu şekilde belirlendi:

“battaniye, su, konserve gıda, toz süt (bebekler için), bez, ıslak mendil, kuru bakliyat, termal içlik, mont, kışlık giysi (yetişkin/çocuk), elektrikli soba.”