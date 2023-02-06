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Yardım malzemeleri taşıyan gemiler Girne ve Gazimağusa Limanlarından yola çıktı

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Yardım malzemeleri taşıyan gemiler Girne ve Gazimağusa Limanlarından yola çıktı
Türkiye’de sabaha karşı meydana gelen büyük deprem felaketi nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına KKTC’de büyük ilgi gösterildi.
Bazı belediyelerle 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı’nın tırlar ve kamyonetlerle Girne ve Gazimağusa Limanlarına götürdüğü kıyafet ve gıda yardım malzemeleri akşam saatlerinde gemilerle yola çıktı.
Gönyeli Belediyesi, Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin tırlar ve kamyonetlerle Girne Limanına götürdüğü kıyafet ve gıda malzemelerinin gemiye yüklenmesine belediye başkanları da bizzat nezaret etti.
Bu arada, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Gazimağusa Başkonsolosluğu Koordinasyonu ve 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı da asker desteği ile toplanan yardımlar da Gazimağusa Limanı’ndan tırlarla yola çıktı.
Feyzioğlu: “1550 civarında vatandaşımız Anavatan’a intikal edecek”
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye’deki ailelerin yanına gitmek isteyen vatandaşları için eldeki tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek,”Denizin kabarık durumuna rağmen bugün toplam 6 gemi kalkmış olacak” dedi.
Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Türkiye’deki ailelerin yanına gitmek isteyen kıymetli vatandaşlarımız.
Eldeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Denizin kabarık durumuna rağmen bugün toplam 6 gemi kalkmış olacak. Gemilerin tamamının dolduğu bilgisini edindik. 1550 civarında vatandaşımız Anavatan’a intikal edecek. Türkiye’deki uçaklar afet bölgesine yardım taşıyor. Devletimiz tüm gücüyle korkunç boyutlardaki bu afet karşısında seferber olmuş durumda.”
 
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