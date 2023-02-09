Türkiye'de deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerinden çıkanlar şok etti. Afet bölgesine gönderilecek malzemeler ayrı ayrı hazırlanırken, kutunun içinden çıkan mayo ve abiye şaşkına çevirdi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran büyük depremlerin ardından Türkiye’de bazı bölgelerde 'yardım' adı altında gönderilen ikinci el eşyalar pes dedirtti. Kolilerden yazlık kıyafetlerden, topuklu ayakkabılara, kına malzemesinden abiye kıyafete kadar saçma sapan birçok şey çıktı.

Özellikle mevsimin kış ve havaların soğuk olması nedeniyle depremden etkilenen vatandaşlarımız için kıyafet ihtiyacı ortaya çıktı.

Kışlık mont ve kıyafetin gönderilmeye başlanmasıyla birlikte ortaya ilginç görüntüler de çıktı.

Yardım adı altında gönderilen skandal şeyler sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.

Afet bölgesine gönderilecek malzemeler ayrı ayrı hazırlanırken, kutunun içinden çıkan mayo ve abiye şaşkına çevirdi. Bir başka fotoğrafta ise bindallı, etek, topuklu ayakkabı ve çocuk bikinisi gibi kıyafetler olduğu görüldü.

Eski 10-15 derece soğukta insanlar çaresiz yardım beklerken, yardım kolilerinden çıkanlar görenleri de insanlığından utandırdı.

Bir paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Az önce odada bir arkadaş 1 kamyon kadar “yardım” attıklarını söyledi. Bakın bu bir yardım, çöpçü turu değil! Lütfen mayo, topuklu ayakkabı, yırtık eski kıyafet, özel kullandığınız iç çamaşırlarınızı vermeyin! insan olun! Utanmıyorsanız bari bizi utandırmayın."

