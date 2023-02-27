banner913
banner885
“Taahhüt adımlarını görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil”
“Taahhüt adımlarını görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil”
6 0
Ramazan için geri sayım
Ramazan için geri sayım
17 0
 
GKK ekipleri, depremzedelerin yanında
GKK ekipleri, depremzedelerin yanında
6 0
Okullarda deprem denetimi
Okullarda deprem denetimi
5 0
Gençler Birliği’nde kan kaybı sürüyor
Gençler Birliği’nde kan kaybı sürüyor
17 0
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
33 0
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
8 0
banner915

“Yaraları birlikte saracağız”

banner476

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören depremzede ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu

banner825
“Yaraları birlikte saracağız”
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye’de yaşanan depremden dolayı zor bir dönemden geçildiğini, yaraların birlikte sarılacağını söyledi.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti, faaliyetlerle ilgili doktorlardan bilgi aldı.
Önce, Koroner Yoğun Bakım Servisi’ni ziyaret eden Gürçağ, depremde Adıyaman’da kızı Ecem Yeniçeri ile birlikte hayatını kaybeden hemşire Bedriye Fidan Yeniçeri için servis çalışanlara baş sağlığı diledi.
Altuğra, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremin ardından KKTC’ye gelen ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisi’nde tedavi gören depremzede ailelere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Altuğra, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Depremin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Aynı acıları yaşıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde önceki gün dünyaya gelen ve “Miraç” adı verilen depremzede ailenin bebeğinin sağlık durumu hakkında da bilgi alan Altuğra, gayretlerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.