Siyaset ve hukuk camiasının duayen ismi, 1960 yılında Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçilen, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunmuş, UBP Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, Orhan Zihni Bilgehan, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını önceki gün kaybeden eski Yüksek Mahkeme hakimi ve siyasetçi Orhan Zihni Bilgehan, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Hukukçu ve siyasetçi olarak ülkeye büyük hizmetler veren, milletvekilliği, bakanlık ve UBP’nin yetkili kurullarında Genel Sekterlik dahil çeşitli görevlerde bulunan Bilgehan için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Bilgehan’ın özgeçmişinin okunmasının ardından torunu Orhan Dağlı; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma yaptı. Cumhuriyet Meclisi’ndeki tören saygı geçişiyle sona erdi.

Bilgehan, dün Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuk yaşta tanıdığı Orhan Zihni Bilgehan’ın, babası merhum Rüstem Tatar’la aynı kabinede görev yaptığını, oğullarıyla sınıf ve okul arkadaşı olduğundan kendisiyle birçok konuda sohbet etme imkanı bulduğu söyledi.

"Orhan Amca" diye hitap ettiği Bilgehan’ın yargıya ve siyasete katkılarından söz eden Tatar, “Gerçek bir Kıbrıs Türk milliyetçisiydi. Dürüst bir insandı. Adalet, devlet ve gençlik için yaptığı fedakarlıkları unutmayacağız. Kalbimizdeki müstesna yerini her zaman koruyacak” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Orhan Zihni Bilgehan’ın hukuk ve siyasette duayen olduğunu kaydetti.

Töre, siyasetin halk, devlet ve adalet için yapıldığını, bunun en önemli örneğinin de Bilgehan olduğunu, Bilgehan’ın adalet, dürüstlük, ciddiyet, vatan ve halk sevgisinin örnek alınması gerektiğini vurguladı.

Töre, “Orhan Zihni Bilgehan rahmete kavuşurken bile bizlere ışık tutuyor… ” dedi.

Aile adına konuşan Orhan Dağlı, dedesi Orhan Zihni Bilgehan’ın dolu dolu yaşadığını, sayısız görevlerde bulunduğu; 93 yıllık hayatına adalet, devlet adamlığı, aile ve vatan sevgisinin yön verdiğini söyleyerek, “Bu değerler hepimiz için vasiyet niteliğindedir” dedi.

Dağlı, Bilgehan’ın Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, aydın, özverili ve milletinin geleceğine odaklı dürüst bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak, “Siyasette bulunduğu dönemde bu yönde çabalamaktan imtina etmedi” dedi.

Orhan Dağlı, dedesinin ailesine ve insanlara sevgisiyle de hatırlanacağını belirterek, “Yalnızca kendi çocuklarına değil, ulaşabildiği çocuklara da babalık yaptı. Biz onu ailemizin atası, Kıbrıs Türkü’nün varlığına olan inancı, yurduna olan sevgisiyle, en önemlisi, adalet ve hukuk aşkıyla anacağız” şeklinde konuştu.

MAHKEMELER ÖNÜNDE ANMA TÖRENİ

Orhan Zihni Bilgehan için Mahkemeler önünde de anma töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak torunu Sevin Bilgehan konuştu.

Bilgehan “93 yıllık hayatında dört temel olgu vardı. Adalet, doğru devlet adamlığı, aile ve vatan sevgisi. Bu olgular hepimiz için vasiyet değerindedir. Haksızlığın karşısında doğrularla savaşan adil ve yürekli örnek bir hukuk adamı oldu. Kıbrıs halkının adaletinden şüphe etmediği güvenilir bir yargıçtı. Biz çocuklarına torunlarına daima dürüst hakkaniyetli, dürüst ve adil insanlar olmamızı öğütlerdi. Onu her zaman Kıbrıs Türkünün varlığına olan inancı, yurduna olan sevgisi ve en önemlisi adalet ve hukuk aşkıyla anacağız ve daima kalbimizde yaşatacağız” dedi.

Gazimağusa Mahalli Baro Başkanı Avukat Mine Vehit de meslek hayatı boyunca Bilgehan’dan çok şey öğrendiğine vurgu yaparak “Hukuk camiası Bilgehan’ı her zaman nezaket beyefendiliği, hukuk bilgisi ile anacak” dedi.

Vehit, “Çok çok üzgünüz. Bana öğrettiği her şey için minnettarım ve her zaman söylendiği gibi önemli olan geride gök kubbede hoş bir seda bırakmaktadır. O giderken bize o sedayı bıraktı. Ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de Bilgehan’ın hukukçu kişiliği ile her zaman öne çıktığına vurgu yaparak, onun meslek aşkının gençlere örnek olduğunu ve olmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Şefik, “Orhan Bey aklımıza daima hukuka olan düşkünlüğü ve hukuk aşkı ile gelecektir. Mecliste yapılacak olan törenden önce kendisine bir de çok sevdiği mahkemenin önünde uğurlamak istedik. Bir dönemin saygın hukukçuların son temsilcilerindendir Orhan Bey. Maalesef o neslin sayıları gittikçe azalmaktadır. Hangi görevde bulunursa bulunsun, hukukçu kimliği daima öne çıkmıştır. Siyasi döneminde de hukukçu kimliğini hiçbir zaman bırakmamıştır. Herkesin sevdiği, saydığı, görüşlere ehemmiyet verilen, güvenilen bir hukuk insanıydı. Meslek aşkı gençlere örnek olmuştur ve olmaya devam edecektir.” dedi.

ORHAN ZİHNİ BİLGEHAN KİMDİR?

Orhan Zihni Bilgehan 24 Ağustos 1929'da Mağusa’ya bağlı Yeşilköy’de doğdu.

İlkokul öğrenimini Balalan köyünde, orta öğrenimini ise Lefkoşa Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1950 yılında çocukluk hedefi hukuk tahsilini görmek üzere, amcası Başhakim Zeka Bey’in de yönlendirmesi ile İngiltere’ye gitti. Londra’daki eğitimini ve stajını Middle Temple'da tamamlamasının ardından 1955 yılında Kıbrıs’a dönerek avukatlık mesleğine başladı.

1960 yılında Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçildi. 24 Ekim 1960’ta Cemaat Meclisi Üyeliği’nden ayrılarak Kaza Mahkemesi Yargıcı tayin edildi. 1968'de Mağusa ve Larnaka Kaza Mahkemeleri Reisliğine atandı. 1973 yılına kadar bu görevde kalarak kendi tabiri ile mesleğinin en değerli dönemini yaşadı.

1973 yılında Eğitim Bakanlığı’na getirilen Bilgehan, 1 Ocak 1976’da bu görevinden ayrılarak Yüksek Mahkeme Hakimliği’ne atandı. Haziran 1976’da genel seçimlere katılmak için bu görevinden ayrıldı ve Mağusa milletvekili seçildi. Bu dönemde, Devlet ve İçişleri Bakanlığı ve ardından Savunma Bakanlığı görevlerini yürüttü. 1981 genel seçimlerinde yeniden Mağusa milletvekili olarak Meclis’e girdi ve aynı yıl Yüksek Adliye Kurulu Üyeliği’ne de seçilerek iki görevi birlikte yürüttü. 1983’te oluşan Kurucu Meclis’te görev yaptı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak çalıştı. 8 Temmuz 1985 tarihinde milletvekilliği sona erdi.

İyi derecede İngilizce ve Rumca bilen Bilgehan, 1985’ten sonra avukatlık mesleğine devam etti. Birçok genç avukatın yetişmesine yardımcı oldu. Ceza Hukuku, Şahadet Hukuku ve Taşınmaz Mal Hukuku konularında kitaplar yazarak Kıbrıs Türk Hukuku’na katkıda bulundu. Adalete adanmış bir ömrün ardından 21 Şubat 2023 tarihinde vefat etti.