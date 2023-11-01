Başbakan Üstel: “Yıllar boyu atılmayan adımları attık, yapılmayan reformları yaptık, tamamlanmayan projeleri hayata geçirdik”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Lefke bölgesini ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine vermesinin üzerinden bir buçuk yıl geçtiğini kaydetti ve önemli yasaları ve projeleri hayata geçirmeyi başardıklarını söyledi.

“Göreve geldiğimiz günden bugüne, uzun yıllardır bekleyen köklü sorunların çözümüne yönelik tarihi bir sorumluluk yüklendik. Korkmadan, cesaret ve kararlılıkla, yıllar boyu atılmayan adımları attık, yapılmayan reformları yaptık, tamamlanmayan projeleri hayata geçirdik. Mecliste de boş oturmadık. Milletvekillerimiz yasama görevlerini yerine getirmek için komitelerde canla başla çalıştılar. Tarihte en çok yasa yapan hükümetlerden biri olduk” şeklinde konuştu.

Üstel “Türk lirasında yaşanan değer kaybını dikkate aldık alım gücünü korumak için çalışanlara yüzde 100’e yakın artış verdik. Hayat pahalılığını yılda 3’e çıkarıyoruz. Özel sektöre özel prim desteğini sürdüreceğiz. Sosyal yardım alanların maaşlarını da yüzde yüz artırdık. Her kesime dokunduk ve dokunmaya da devam edeceğiz. Teşvik vermeyi sürdüreceğiz. Her kesime kaynaklar dahilinde yetişmeye çalışıyoruz. Ancak şundan emin olun ki; Anavatan Türkiye’mizin desteğiyle büyük projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz” diye konuştu.

KKTC Devleti'nin ve insanının daha ileriye gitmesini istemeyenlere karşı, daha iyisini, daha güzelini, çok çalışarak yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, “Ulusal davamızda yeni politikamız ve iki devlet temelinde çözüm prensibimiz ortada... Federasyon tezi artık bitmiştir. Anavatan Türkiye’mizin desteğiyle, dış dünyaya açılım yolculuğumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

