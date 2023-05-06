Yangınının çıkış sebebi Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları

Yeşilırmak köyünde meydana gelen yangının çıkış sebebinin; “elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının oluşan kıvılcımlar nedeniyle alevlenmesi” olduğu tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamada; “Yeşilırmak köyünde meydana gelen yangının bölgede yapılan incelemeler sonucunda, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının oluşan kıvılcımlar nedeniyle alevlenmesi ve nihayetinde kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir” denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.