Yangınının çıkış sebebi Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları

Yeşilırmak köyünde meydana gelen yangının çıkış sebebinin; “elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının oluşan kıvılcımlar nedeniyle alevlenmesi” olduğu tespit edildi.



Polisten yapılan açıklamada; “Yeşilırmak köyünde meydana gelen yangının bölgede yapılan incelemeler sonucunda, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının oluşan kıvılcımlar nedeniyle alevlenmesi ve nihayetinde kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir” denildi.

